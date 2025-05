Nuovo stadio Milano per Milan e Inter: San Siro 2.0 o San Donato?

Nuovo stadio Milan e Inter: a che punto siamo? Il riassunto di una telenovela lunga anni. Ristrutturazione, nuovo San Siro o San Donato?

Matteo Ronchetti Direttore responsabile 16 maggio 2025 (modifica il 16 maggio 2025 | 12:02)

Il Milan ha deciso da tempo di dotarsi di un nuovo stadio, più moderno e polifunzionale rispetto all'attuale San Siro, che possa vivere H24, 7 giorni su 7, e far schizzare la patrimonializzazione della società e gli incassi da stadio. Una necessità, più che un semplice vezzo, che parte da lontano, da quando ancora c'era Silvio Berlusconi presidente. L'idea di dotarsi di una nuova struttura è poi stata portata avanti anche dal fondo Elliott prima e poi da Redbird, attuale proprietario del Club rossonero.

L'idea di Barbara Berlusconi — Quando Silvio Berlusconidecise di sdoppiare il ruolo di amministratore delegato, affiancando ad Adriano Galliani la figlia Barbara Berlusconi, nacque per la prima volta l'idea di cambiare 'casa' e di abbandonare l'attuale stadio Meazza in San Siro. Il progetto del Milan, allora, era quello di costruire un impianto nuovo in Fiera Milano, in zona Gattamelata, così da tenere molto vicine la Sede di Casa Milan e lo stadio. L'area, però, risultava abbastanza piccola e le difficoltà importanti e presto questa idea venne accantonata, anche per il passaggio di proprietà del Milan da Berlusconi al cinese Yonghong Li.

Ristrutturare lo stadio Meazza — Dopo il default di Yonghong Li, il Milan passa al fondo americano Elliott che prende in esame l'ipotesi di ristrutturare l'attuale San Siro. I tempi (incerti), i costi (elevati) e le difficoltà di portare avanti i lavori con due squadre impegnate ogni settimana sul campo del Meazza, hanno fatto sì che il Milan cominciasse a scartare questa pista, per dedicarsi ad altro, nonostante la ritrosia di una parte della tifoseria e dell'amministrazione comunale. Alla fine anche il saldo costi-benefici ha spinto la famiglia Singer a guardarsi attorno, incaricando il presidente Paolo Scaroni di occuparsi del tema.

Il nuovo stadio Milan a San Donato — Incontrando tantissime resistenze a Milano, sia in zona San Siro che in quella La Maura (adibita al Trotto e ai concerti), il Milan comincia a spostare la sua attenzione fuori città, nell'hinterland. Ecco quindi che nasce la possibilità di erigere un nuovo stadio a San Donato, in zona San Francesco, con una più compiacente amministrazione comunale.

Il Milan acquista i terreni, effettua la bonifica e avvia tutti gli iter necessari, arrivando fino alla discussione dell'Accordo di Programma, che avrebbe dovuto mettere insieme tutti gli enti preposti per definire nel dettaglio i lavori infrastrutturali necessari e di viabilità per collegare il nuovo stadio al territorio circostante. Qui però arriva il colpo di scena. L'Inter cambia proprietà, passando da Zhang al fondo americano Oaktree, e l'amministrazione comunale di Milano torna a spingere per uno stadio condiviso, affinchè le due squadre non abbandonino entrambe la città. Il Milan decide quindi di sospendere l'Accordo di Programma.