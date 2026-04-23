ESCLUSIVA, Peppe Di Stefano: “Allegri è il garante del Milan. Ecco tutte le ultime novità di calciomercato”
Modalità di vendita e fasi di acquisto—
I tagliandi saranno disponibili online su booking.acmilan.com, presso il Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e attraverso il circuito VivaTicket.
La vendita seguirà una suddivisione in fasi:
Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di venerdì 24 aprile fino alle 23.59 di domenica 26 aprile, ogni abbonato alla stagione 2025/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti aggiuntivi nei settori disponibili, usufruendo di un listino dedicato.
Fase Milan Club: negli stessi giorni e orari, anche gli affiliati Milan Club potranno acquistare fino a 4 biglietti inserendo il proprio codice “Tessera Socio Milan Club”. I tagliandi dovranno essere intestati esclusivamente a titolari della tessera, con tariffa riservata.
Vendita libera: scatterà lunedì 27 aprile alle ore 15.00 e proseguirà fino a esaurimento posti.
Il prezzo base parte da 14 euro. Già dalla fase abbonati sono previste tariffe agevolate per Under 16 e Over 60 in alcuni settori dello stadio.
Matchday upgrades: servizi aggiuntivi per l’esperienza a San Siro—
Il club propone alcuni servizi opzionali acquistabili da chi è già in possesso di un biglietto.
Il Fast Track, disponibile a partire da 5 euro in settori selezionati, consente di accedere allo stadio attraverso un varco dedicato, evitando le code agli ingressi. L’opzione potrà essere acquistata fino al fischio d’inizio.
La Trophy Lounge Experience, al costo di 50 euro, offre invece la possibilità di vivere il prepartita in un ambiente esclusivo tra trofei e cimeli storici, con servizio food & beverage incluso.
Disabilità e offerte hospitality—
Per i tifosi con disabilità è previsto un biglietto al costo di 25 euro, comprensivo dell’ingresso per l’accompagnatore maggiorenne. La vendita dedicata sarà attivata nelle prossime settimane tramite portale specifico, previa registrazione.
Resta attiva anche l’opzione Club 1899, con biglietti Premium Hospitality per tutte le gare interne della stagione 2025/26. Un’opportunità rivolta sia ai tifosi sia alle aziende che desiderano vivere l’evento in un contesto esclusivo, con posti riservati e servizio di ristorazione dedicato.
Milan-Cagliari sarà l’ultimo atto a San Siro di questa stagione: per i tifosi rossoneri, l’occasione di salutare la squadra dal vivo e chiudere l’annata insieme.
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