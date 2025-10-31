Milan, rossoneri in lieve miglioramento rispetto all'anno scorso: il paragone

L'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ha dato una sterzata ad una squadra reduce da una deludente stagione conclusa all'ottavo posto. Lo si evince dall'atteggiamento in campo, soprattutto da parte del reparto difensivo che finora ha incassato 7 reti in campionato e che l'anno scorso è stato uno dei punti sottotono della formazione rossonera (43 gol subiti).

Il paragone con il Milan di Fonseca

Eppure c'è un dato che non è tanto differente rispetto a quello ottenuto a questo punto della stagione scorsa: ovvero quello dei punti conquistati. Come riportato Tuttomercatoweb, i rossoneri hanno solamente 4 lunghezze in più rispetto all'anno scorso. Il Milan, allora allenato da Paulo Fonseca, aveva 14 punti in classifica, ma a differenza della situazione attuale, non era nelle prime quattro. Inoltre dodici mesi fa il Diavolo era già incappato in tre sconfitte (Parma, Fiorentina e Napoli) e aveva già incassato molti più gol.