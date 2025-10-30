Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Atalanta-Milan, Ricci premiato come MVP della gara dai tifosi rossoneri

ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Ricci premiato come MVP della gara dai tifosi rossoneri

Atalanta-Milan nel segno di Ricci: premiato come MVP dai tifosi rossoneri
A Bergamo il Milan pareggia 1-1 con l’Atalanta: secondo pari di fila ma prova solida in un momento difficile. Protagonista Samuele Ricci, autore del primo gol rossonero e leader del centrocampo, premiato MVP dai tifosi sotto gli occhi di Gattuso.
Redazione

A Bergamo, il Milan si schianta sul muro della squadra di Juric. Secondo pareggio consecutivo per gli uomini di Max Allegri, che si portano a casa una prestazione solida, un punto per accorciare a -3 dal Napoli capolista e la consapevolezza di aver trovato in Samuele Ricci un nuovo leader del centrocampo, aspettando il rientro di Adrien Rabiot. Il pareggio per 1-1 contro l'Atalanta porta la sua firma: al 4', il classe 2001 sblocca il match con un destro potente da fuori area, segnando il suo primo gol ufficiale in maglia rossonera.

Atalanta-Milan 1-1, Ricci MVP della partita

—  

Da quel momento Ricci è stato l'uomo in più del Milan, guidando la manovra rossonera con personalità e lucidità. Ha unito intensità e qualità, recuperando palloni e distribuendo gioco con precisione, risultando determinante in entrambe le fasi di gioco. I numeri confermano la sua prova da protagonista: un gol, 37 passaggi riusciti e 4 interventi difensivi decisivi. La sua capacità di inserimento ha creato numerose opportunità per i compagni e grazie alla sua abilità nel leggere le situazioni in campo ha dato equilibrio a una squadra in emergenza infortuni.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, un bomber dalla Francia o dalla Germania al posto del 'Bebote' che non segna

Come si legge sul sito ufficiale del club, i tifosi lo hanno premiato come miglior giocatore della partita sull'app ufficiale, con il 47% dei voti davanti a Maignan e Saelemaekers, confermando le sensazioni viste in campo. Questa è la prima grande serata rossonera per Samuele Ricci, che si prende la scena e manda un segnale forte al Milan e alla Nazionale, vista la presenza alla 'New Balance Arena' del c.t. Gattuso, chiamato a prendere delle decisioni sulle convocazioni per le prossime e decisive partite dell'Italia.

Leggi anche
Atalanta-Milan, i numeri che raccontano il pareggio di Bergamo
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 9^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA