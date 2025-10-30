Atalanta-Milan nel segno di Ricci: premiato come MVP dai tifosi rossoneri

Atalanta-Milan 1-1, Ricci MVP della partita

Da quel momento Ricci è stato l'uomo in più del Milan, guidando la manovra rossonera con personalità e lucidità. Ha unito intensità e qualità, recuperando palloni e distribuendo gioco con precisione, risultando determinante in entrambe le fasi di gioco. I numeri confermano la sua prova da protagonista: un gol, 37 passaggi riusciti e 4 interventi difensivi decisivi. La sua capacità di inserimento ha creato numerose opportunità per i compagni e grazie alla sua abilità nel leggere le situazioni in campo ha dato equilibrio a una squadra in emergenza infortuni.