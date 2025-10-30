Atalanta-Milan nel segno di Ricci: premiato come MVP dai tifosi rossoneri

A Bergamo il Milan pareggia 1-1 con l’Atalanta: secondo pari di fila ma prova solida in un momento difficile. Protagonista Samuele Ricci, autore del primo gol rossonero e leader del centrocampo, premiato MVP dai tifosi sotto gli occhi di Gattuso.
A Bergamo, il Milan si schianta sul muro della squadra di Juric. Secondo pareggio consecutivo per gli uomini di Max Allegri, che si portano a casa una prestazione solida, un punto per accorciare a -3 dal Napoli capolista e la consapevolezza di aver trovato in Samuele Ricci un nuovo leader del centrocampo, aspettando il rientro di Adrien Rabiot. Il pareggio per 1-1 contro l'Atalanta porta la sua firma: al 4', il classe 2001 sblocca il match con un destro potente da fuori area, segnando il suo primo gol ufficiale in maglia rossonera.
Atalanta-Milan 1-1, Ricci MVP della partita
Da quel momento Ricci è stato l'uomo in più del Milan, guidando la manovra rossonera con personalità e lucidità. Ha unito intensità e qualità, recuperando palloni e distribuendo gioco con precisione, risultando determinante in entrambe le fasi di gioco. I numeri confermano la sua prova da protagonista: un gol, 37 passaggi riusciti e 4 interventi difensivi decisivi. La sua capacità di inserimento ha creato numerose opportunità per i compagni e grazie alla sua abilità nel leggere le situazioni in campo ha dato equilibrio a una squadra in emergenza infortuni.