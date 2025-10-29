Dopo il pareggio casalingo con il Pisa, il Milan di Massimiliano Allegri voleva riscattare la brutta prestazione offrendo risposte convincenti dalla trasferta di Bergamo. Il Milan parte bene. Al 4' trova il vantaggio grazie al primo gol con la maglia rossonera di Samuele Ricci , con una conclusione da fuori area deviata in porta. Dopo il gol, il Diavolo si abbassa e concede troppo spazio all'Atalanta di Juric che trova il pareggio grazie al primo timbro stagione di Ademola Lookman . Dopo i gol, regnano equilibrio e poche emozioni , con la squadra di Allegri che porta a casa un punto prezioso ma con la sensazione di aver potuto fare di più.

Atalanta-Milan, i numeri che ci lascia la sfida

Nonostante il risultato che lascia rammarico nei rossoneri, i numeri raccontano un Milan solido: nove gare consecutive senza sconfitte tra campionato e coppe (6 vittorie e 3 pareggi), e una tendenza sempre più marcata al tiro dalla distanza, con quattro delle ultime cinque reti arrivate da fuori area, superando il numero di gol dalla distanza dello scorso campionato, tre. Curioso anche il dato sul gol lampo di Ricci, il più rapido in trasferta per i rossoneri dal 2022, quando fu Ibrahimovic a segnare contro il Venezia dopo meno di due minuti.