Il direttore di 'Tuttomercatoweb.com' Niccolò Ceccarini ha detto la sua sull'affare che porterà Gonçalo Ramos al Milan. Nel suo editoriale, Ceccarini si è complimentato con il club rossonero per l'acquisto del centravanti portoghese, svelando quanto gli risulta che Gerry Cardinale abbia speso per strappare il classe 2001 al Paris-Saint Germain.

"E anche il Milan si è mosso alla grande. Tutto in gran segreto. Cardinale dopo la rivoluzione tecnica e societaria non ha perso tempo e si è subito adoperato per regalare ad Amorim un acquisto che sarebbe stato già tanto utile anche la scorsa stagione. Quella di Gonçalo Ramos è stata una trattativa portata avanti al riparo dei riflettori e praticamente conclusa nelle ultime ore con il Paris Saint Germain. Anche in questo caso un affare dai costi elevatissimi: 65 milioni di euro più 5 di bonus. Mai nella sua storia il Milan aveva speso una cifra del genere per un giocatore. Ramos sarà il centravanti del presente e del futuro".

Milan, le cifre dell'affare Ramos

Gonçalo Ramos, l'attaccante ideale per il Milan di Amorim

parla di, ma stando a quanto appreso dalla nostra redazione le cifre dell'operazioni sarebbero leggermente più alte.parla di, mentre Gianluca Di Marzio non si è ancora espresso sull'entità dell'esborso di Gerry Cardinale. Di certo, ci troviamo di fronte all'acquisto più oneroso nella storia del Milan: superati di gran lunga i 49 milioni di euro spesi nel 2019 per strappareal Lille.Come appreso dalla nostra redazione, il nome disarebbe stato indicato proprio dal nuovo allenatore, che ne apprezza le qualità tecniche, fisiche e balistiche. Neldel tecnico portoghese, il centravanti deve attaccare costantemente la profondità per allungare le difese avversarie e aprire spazi per i due trequartisti. Un lavoro che Ramos ha svolto con successo al, dove ha realizzato 41 gol in 106 presenze tra il 2020 e il 2023.