Il direttore di 'Tuttomercatoweb.com' Niccolò Ceccarini parla del nuovo acquisto del Milan Gonçalo Ramos nel suo editoriale
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Il direttore di 'Tuttomercatoweb.com' Niccolò Ceccarini ha detto la sua sull'affare che porterà Gonçalo Ramos al Milan. Nel suo editoriale, Ceccarini si è complimentato con il club rossonero per l'acquisto del centravanti portoghese, svelando quanto gli risulta che Gerry Cardinale abbia speso per strappare il classe 2001 al Paris-Saint Germain.
"E anche il Milan si è mosso alla grande. Tutto in gran segreto. Cardinale dopo la rivoluzione tecnica e societaria non ha perso tempo e si è subito adoperato per regalare ad Amorim un acquisto che sarebbe stato già tanto utile anche la scorsa stagione. Quella di Gonçalo Ramos è stata una trattativa portata avanti al riparo dei riflettori e praticamente conclusa nelle ultime ore con il Paris Saint Germain. Anche in questo caso un affare dai costi elevatissimi: 65 milioni di euro più 5 di bonus. Mai nella sua storia il Milan aveva speso una cifra del genere per un giocatore. Ramos sarà il centravanti del presente e del futuro".
Milan, le cifre dell'affare RamosCeccarini parla di 65 milioni di euro più 5 di bonus, ma stando a quanto appreso dalla nostra redazione le cifre dell'operazioni sarebbero leggermente più alte. Fabrizio Romano parla di 74 milioni di parte fissa più bonus, mentre Gianluca Di Marzio non si è ancora espresso sull'entità dell'esborso di Gerry Cardinale. Di certo, ci troviamo di fronte all'acquisto più oneroso nella storia del Milan: superati di gran lunga i 49 milioni di euro spesi nel 2019 per strappare Rafael Leao al Lille.
Gonçalo Ramos, l'attaccante ideale per il Milan di AmorimCome appreso dalla nostra redazione, il nome di Gonçalo Ramos sarebbe stato indicato proprio dal nuovo allenatore, che ne apprezza le qualità tecniche, fisiche e balistiche. Nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese, il centravanti deve attaccare costantemente la profondità per allungare le difese avversarie e aprire spazi per i due trequartisti. Un lavoro che Ramos ha svolto con successo al Benfica, dove ha realizzato 41 gol in 106 presenze tra il 2020 e il 2023.
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