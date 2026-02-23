Calciomercato Milan, Moretto svela: 'La Juve ci ha provato per Maignan'

Allegri battuto con la sua stessa arma: il Parma sigla il colpaccio a San Siro e distrugge i sogni del Milan
Sull'interesse della Juventus: "Tra novembre e dicembre la Juve ha contattato Maignan, mettendo sul piatto uno stipendio poco superiore rispetto a quello che guadagna nel Milan dopo il rinnovo. Maignan però ha preso tempo, facendo capire alla Juve che le strade non si sarebbero potute incontrare".
Sul rinnovo di contratto: "Maignan ha rinnovato con il Milan fino al 2030 + 1. Poi nel comunicato è stato scritto 2031, ma secondo quanto mi risulta è 2030 + 1, con opzione a favore del Milan".
