Calciomercato Milan, Moretto svela: 'La Juve ci ha provato per Maignan'

Lo scorso 31 gennaio, Mike Maignan ha firmato un rinnovo di contratto con il Milan fino al 2031. Una trattativa tanto lunga quanto appagante, il capitano rossonero è uno dei pilastri del club, ripartire senza di lui la prossima stagione sarebbe stato inimmaginabile. Il portiere francese ha deciso di legarsi al Diavolo praticamente a vita: è arrivato a Milano a 26 anni e a fine mandato ne avrà 36.