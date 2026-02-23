Calciomercato Milan, Moretto svela: 'La Juve ci ha provato per Maignan'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, il retroscena di Moretto: “La Juve aveva offerto a Maignan più soldi del Milan”

Matteo Moretto svela un clamoroso dettaglio nascosto dietro la trattativa del rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco cosa è successo e cosa c'entra la Juventus
Lo scorso 31 gennaio, Mike Maignan ha firmato un rinnovo di contratto con il Milan fino al 2031. Una trattativa tanto lunga quanto appagante, il capitano rossonero è uno dei pilastri del club, ripartire senza di lui la prossima stagione sarebbe stato inimmaginabile. Il portiere francese ha deciso di legarsi al Diavolo praticamente a vita: è arrivato a Milano a 26 anni e a fine mandato ne avrà 36.

Calciomercato Milan, il retroscena di Moretto su Maignan

Nelle ultime ore, Matteo Moretto ha rivelato un clamoroso retroscena sul rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco, di seguito, le parole rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Sull'interesse della Juventus: "Tra novembre e dicembre la Juve ha contattato Maignan, mettendo sul piatto uno stipendio poco superiore rispetto a quello che guadagna nel Milan dopo il rinnovo. Maignan però ha preso tempo, facendo capire alla Juve che le strade non si sarebbero potute incontrare".

Sul rinnovo di contratto: "Maignan ha rinnovato con il Milan fino al 2030 + 1. Poi nel comunicato è stato scritto 2031, ma secondo quanto mi risulta è 2030 + 1, con opzione a favore del Milan".

