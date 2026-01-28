Milan, Sabatini: 'Con Fullkrug si è vista un'altra squadra in campo'

Sabatini ha poi continuato: "Cosa rimane di questo Roma-Milan? La Roma ha giocato un primo tempo super, non si sa fino a che punto agevolato dall'atteggiamento rinunciatario del Milan. Mentre nel secondo tempo si è vista una partita più equilibrata anche se a proposito di equilibrio, alla resa nei 90', è evidente che il risultato sta stretto alla Roma. In questo contesto, da segnalare la prestazione positiva di Malen, che pure non ha trovato il gol. Nel Milan si è vista ben altra squadra quando Fullkrug ha fatto il riferimento in avanti, negli ultimi minuti. La domanda è: non sarebbe il caso per Allegri di inserire subito il tedesco anziché affidarsi alle promesse evanescenti di Nkunku e Leao?"