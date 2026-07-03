Croazia fuori dal Mondiale e Luka Modric saluta la Nazionale: le parole del CT Zlatko Dalic al termine del match contro il Portogallo
Milan, che onore: Luka Modric 'porta' il suo 'Pallone d'Oro'
La sconfitta della Croazia contro il Portogallo ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026 è stata anche l'ultima apparizione di Modric in Nazionale. Il fuoriclasse di Zara conclude il percorso con la selezione del suo Paese dopo 29 gol e 32 assist in 302 presenze. Una sconfitta viziata anche dalla rete del potenziale 2-2 annullata ai balcanici allo scadere dei minuti regolamentari. Intervenuto in zona mista al termine del match, il CT della Croazia Zlatko Dalic ha espresso tutto il proprio rammarico per ritiro di Modric dalla Nazionale croata.
L'episodio controversoAl 90+8' minuto di gioco, la Croazia trova il gol del pareggio con Josko Gvardiol, che a tu per tu con Diogo Costa schiaccia la palla di testa e ristabilisce l'equilibrio. Tuttavia, l'arbitro norvegese Espen Eskas viene richiamato dal VAR per un presunto fuorigioco del difensore croato. A sancire l'offside è un tocco praticamente impercettibile di Matanovic, che ha messo il compagno oltre la linea dei difensori portoghesi. Una deviazione rilevata grazie al chip presente all'interno del pallone 'Trionda' che ha condannato Modric e compagni all'eliminazione. Zlatan Ibrahimovic non ha per niente apprezzato l'intervento del VAR, accusando la FIFA di aver pilotato la decisione per permettere a Portogallo e Spagna di incontrarsi agli ottavi di finale.
Le parole di Dalic su Modric al termine del Match
"Mi dispiace davvero che l’ultimo Mondiale di Luka sia finito in questo modo. Purtroppo si è chiuso con una partita molto difficile e una sconfitta davvero triste per tutti noi. Luka ha giocato un'ottima partita anche oggi. È stato ancora una volta uno dei nostri uomini chiave, sicuramente tra i migliori in campo. Ha trascinato e guidato la Croazia fino all'ultimo secondo”.
Rinnovo con il Milan o ritiro, quale futuro per Modric?Terminato il Mondiale, Modric è pronto a prendere una decisione in merito al proprio futuro. Il contratto del croato con il Milan è scaduto lo scorso 30 giugno, ma all'interno dell'accordo è presente una clausola per estendere la sua permanenza a Milano di un altro anno. La scelta ufficiale non è ancora arrivata, ma gli indizi degli ultimi giorni suggeriscono che il rinnovo con il club rossonero sia lo scenario più probabile.
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