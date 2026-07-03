La sconfitta della Croazia contro il Portogallo ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026 è stata anche l'ultima apparizione di Modric in Nazionale. Il fuoriclasse di Zara conclude il percorso con la selezione del suo Paese dopo 29 gol e 32 assist in 302 presenze. Una sconfitta viziata anche dalla rete del potenziale 2-2 annullata ai balcanici allo scadere dei minuti regolamentari. Intervenuto in zona mista al termine del match, il CT della Croazia Zlatko Dalic ha espresso tutto il proprio rammarico per ritiro di Modric dalla Nazionale croata.

L'episodio controverso

Le parole di Dalic su Modric al termine del Match

"Mi dispiace davvero che l’ultimo Mondiale di Luka sia finito in questo modo. Purtroppo si è chiuso con una partita molto difficile e una sconfitta davvero triste per tutti noi. Luka ha giocato un'ottima partita anche oggi. È stato ancora una volta uno dei nostri uomini chiave, sicuramente tra i migliori in campo. Ha trascinato e guidato la Croazia fino all'ultimo secondo”.

Rinnovo con il Milan o ritiro, quale futuro per Modric?