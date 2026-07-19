La domenica mattina del 19 luglio 2026 si apre con una fitta rete di trattative e colpi di scena per il calciomercato del Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi, sotto la guida di Rúben Amorim, si trova a dover gestire un delicato equilibrio tra partenze eccellenti, conferme insperate e nuovi innesti mirati per completare la rosa in vista della tournée pre-campionato a Perth. Ecco a voi, dunque, le Top News selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

Rabiot si toglie dal mercato: "Riparto dal Milan"

"Se riparto dal Milan? Sì sì, ovviamente — ha dichiarato Rabiot ai microfoni di DAZN —. Adesso merito le vacanze, poi parlerò tranquillamente con il mister Rúben Amorim e con Mike Maignan. Volevamo stare tranquilli durante il Mondiale, ora ci sarà tempo di sentirci".

Il rebus Rafael Leão: tra le lusinghe turche e il sondaggio del Chelsea

La notizia più solida e rassicurante per i tifosi rossoneri arriva direttamente dal fronte francese. Al termine della finale per il terzo posto dei Mondiali 2026, persa dalla Francia contro l'Inghilterra,di club. Il centrocampista classe 1995 ha confermato la centralità del progetto rossonero nelle sue tappe future, spegnendo di fatto le voci di un possibile addio estivo.Di tutt'altro tenore sono gli aggiornamenti che orbitano attorno a. Secondo le indiscrezioni lanciate dall'esperto di mercato Gianluigi Longari, si registra una clamorosa. Finora fermo sulla volontà di accettare solo top club in Premier League o Liga, il numero 10 avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi alo al, a patto che venga garantito un maxi-ingaggio fuori mercato.

La situazione resta tuttavia in divenire. Il mercato inglese non ha perso di vista il talento lusitano: nelle ultime ore si è registrato un sondaggio puramente esplorativo da parte del Chelsea. I Blues hanno chiesto informazioni alla dirigenza milanista, che continua a valutare il cartellino del giocatore in una forbice compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Intrigo Estupiñán e la lista delle cessioni in Premier League

Sul fronte difensivo, si registra una fase di stallo nella trattativa per il trasferimento diall'. Nonostante l'accordo di massima già raggiunto dall'entourage dell'ecuadoriano con i Villans per un quinquennale da 3 milioni a stagione, manca il semaforo verde tra i due club. Il Milan esige 20 milioni di euro per monetizzare una plusvalenza netta di 6,4 milioni, mentre gli inglesi non si spingono oltre i 16-18 milioni. A tal proposito, La Gazzetta dello Sport ha sollevato, atteso in settimana a Milanello.

Le manovre in uscita dei rossoneri non si fermano qui e guardano con insistenza al Regno Unito e all'Oriente:

Yunus Musah : il centrocampista statunitense classe 2002 è finito concretamente nel mirino di Leeds United e Ipswich Town , con i rossoneri che chiedono 20 milioni di euro per generare una plusvalenza d'oro.

: il centrocampista statunitense classe 2002 è finito concretamente , con i rossoneri che chiedono 20 milioni di euro per generare una plusvalenza d'oro. Fikayo Tomori: il difensore inglese, in scadenza nel 2027 e fuori dalle prime linee di Amorim, vanta una fitta schiera di corteggiatori tra cui Coventry, Newcastle, West Ham e la ricca opzione araba dell'Al-Hilal.

Il mercato in entrata: l'idea Højbjerg per la mediana

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Le cessioni saranno fondamentali per sbloccare i prossimi colpi in entrata. Il grande obiettivo per la linea mediana del 3-4-2-1 di Amorim risponde al nome di, centrocampista di rottura e impostazione in forza all'Olympique Marsiglia. Il danese, che ha già giocato in coppia con Rabiot proprio all'OM nell'annata 2024-2025, è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro ed è considerato l'innesto ideale per l'assetto tattico del nuovo allenatore.L'affondo decisivo per Højbjerg, tuttavia,. Il Milan dovrà necessariamente concretizzare prima le uscite di(seguito dal Beşiktaş) e, entrambi considerati fuori dal nuovo corso tecnico rossonero.