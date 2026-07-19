C'è l'accordo tra il terzino ecuadoriano e i 'Villans', ma manca l'intesa tra i club. Senza l'offerta giusta, il giocatore tornerà a Milanello in settimana
Calciomercato, i peggiori acquisti estivi della Serie A: c'è anche Estupinan del Milan
Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato nel dettaglio la trattativa in corso tra il Milan e l'Aston Villa per il possibile trasferimento di Pervis Estupiñán al club di Birmingham. L'entourage del difensore nazionale ecuadoriano ha già raggiunto un accordo di massima con i Villans sulla base di un contratto quinquennale da 3 milioni di euro netti a stagione (un importante scatto in avanti rispetto ai 2,5 milioni percepiti attualmente a Milano). Adesso, però, si attende che le due società trovino la quadra definitiva sul costo del cartellino.
I conti del Milan: la richiesta di Via Aldo Rossi e la plusvalenzaLa posizione del Milan è dettata da precise esigenze di bilancio. Appena un anno fa, il club di Via Aldo Rossi aveva prelevato Estupiñán dal Brighton per una cifra complessiva di 19 milioni di euro, bonus inclusi (divisi in 17 milioni di parte fissa e 2 di bonus). Attualmente, l'impatto a bilancio del laterale mancino classe 1998 è pari a 13,6 milioni di euro.
Per questo motivo, la dirigenza rossonera chiede 20 milioni di euro per dare il via libera alla cessione: un'operazione che permetterebbe di mettere a referto una plusvalenza netta di 6,4 milioni di euro. Di contro, gli inglesi guidati da Unai Emery sono partiti da una prima proposta ufficiale di 12-13 milioni e, al momento, vorrebbero spingersi a chiudere l'affare in un range compreso tra i 16 e i 18 milioni di euro al massimo.
I dubbi della Gazzetta: Estupiñán può restare in rossoneroA causa di questa distanza economica, il semaforo verde per l'operazione non è ancora scattato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha sollevato forti dubbi sull'effettiva conclusione dell'affare, ipotizzando addirittura un clamoroso dietrofront:
"Non è detto che i rossoneri abbiano tutta questa volontà di vendere il laterale mancino, che dunque in settimana dovrebbe tornare ad allenarsi a Milanello dopo le vacanze post Mondiale per poi partire in tournée con i compagni".
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