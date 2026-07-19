Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato nel dettaglio la trattativa in corso tra il Milan e l'Aston Villa per il possibile trasferimento di Pervis Estupiñán al club di Birmingham. L'entourage del difensore nazionale ecuadoriano ha già raggiunto un accordo di massima con i Villans sulla base di un contratto quinquennale da 3 milioni di euro netti a stagione (un importante scatto in avanti rispetto ai 2,5 milioni percepiti attualmente a Milano). Adesso, però, si attende che le due società trovino la quadra definitiva sul costo del cartellino.

I conti del Milan: la richiesta di Via Aldo Rossi e la plusvalenza

La posizione del Milan è dettata da precise esigenze di bilancio. Appena un anno fa, il club di Via Aldo Rossi aveva prelevato Estupiñán dal Brighton per una cifra complessiva di 19 milioni di euro, bonus inclusi (divisi in 17 milioni di parte fissa e 2 di bonus). Attualmente, l'impatto a bilancio del laterale mancino classe 1998 è pari a 13,6 milioni di euro.

Per questo motivo, la dirigenza rossonera chiede 20 milioni di euro per dare il via libera alla cessione: un'operazione che permetterebbe di mettere a referto una plusvalenza netta di 6,4 milioni di euro. Di contro, gli inglesi guidati da Unai Emery sono partiti da una prima proposta ufficiale di 12-13 milioni e, al momento, vorrebbero spingersi a chiudere l'affare in un range compreso tra i 16 e i 18 milioni di euro al massimo.

I dubbi della Gazzetta: Estupiñán può restare in rossonero

"Non è detto che i rossoneri abbiano tutta questa volontà di vendere il laterale mancino, che dunque in settimana dovrebbe tornare ad allenarsi a Milanello dopo le vacanze post Mondiale per poi partire in tournée con i compagni".

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A causa di questa distanza economica, il semaforo verde per l'operazione non è ancora scattato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha sollevato forti dubbi sull'effettiva conclusione dell'affare, ipotizzando addirittura un clamoroso dietrofront:La situazione si sbloccherà soltanto se l'Aston Villa deciderà di assecondare le richieste economiche milaniste, regalando così a Emery il rinforzo tanto atteso sulla fascia sinistra. Fa certamente sorridere, in ottica mercato, notare come una trattativa di questo livello rischi di arenarsi per una distanza minima di un paio di milioni di euro, specialmente se si considera che i Villans hanno appena formalizzato la cessione multimilionaria di Morgan Rogers al Chelsea per la sbalorditiva cifra di