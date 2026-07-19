Il futuro di Fikayo Tomori sarà lontano dal Milan. Il difensore centrale inglese, classe 1997, si appresta a salutare i rossoneri dopo un'avventura durata cinque stagioni e mezza, impreziosita da ben 214 partite, 7 gol, 6 assist e 2 trofei bacheca: lo Scudetto del 2022 e la Supercoppa Italiana del 2025. Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, il club di Via Aldo Rossi saluterà definitivamente il suo numero 23.

Tomori scivola nelle gerarchie: i motivi dell'addio

La scelta della cessione nasce da precise valutazioni tecniche ed economiche. Con il recente sbarco a Milano di Mario Gila, l'ex centrale del Chelsea è scivolato indietro nelle preferenze del nuovo allenatore, Rúben Amorim. Il tecnico portoghese, infatti, predilige le caratteristiche dello spagnolo come braccetto destro della linea difensiva a tre nel suo collaudato 3-4-2-1.

Inoltre, la finestra di mercato attuale rappresenta l'ultima vera opportunità per la dirigenza milanista di monetizzare al massimo il suo addio: Tomori è legato al club da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e le parti hanno già stabilito che non si procederà al rinnovo dell'accordo.

Il pressing di Lampard e le sirene della Premier League

Ma quale sarà la prossima destinazione del centrale che, in coppia con Pierre Kalulu, blindò la difesa rossonera nella straordinaria cavalcata verso lo Scudetto del 2022? In forte pressing sul giocatore c'è il. Sulla panchina degli Sky Blues siede infatti, leggenda del calcio inglese che ha già guidato e valorizzato Tomori sia durante l'esperienza comune al Derby County sia, successivamente, al Chelsea.

Lampard si sta muovendo in prima persona per convincere il difensore ad abbracciare il progetto del Coventry, club che si appresta a ritornare in Premier League dopo ben 25 anni di assenza. La concorrenza nel Regno Unito, tuttavia, è agguerrita: sulle tracce di Tomori si registrano i forti interessamenti di Newcastle e West Ham, decisi a mettere sul tavolo argomenti convincenti per riportare in patria il centrale.

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Gli Hammers sono intenzionati a confezionare una squadra forte per l'immediata risalita dalla Championship dopo la retrocessione. Sullo sfondo rimane viva anche la ricca opzione legata all'Arabia Saudita, sponda Al-Hilal, ma la priorità assoluta di Fikayo Tomori resta il ritorno nel campionato inglese per riavvicinarsi a casa dopo la lunga parentesi in Italia.