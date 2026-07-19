I quotidiani sportivi oggi in edicola, in particolare Il Corriere dello Sport e Tuttosport, hanno confermato il forte ritorno di fiamma del Milan per Pierre-Emile Højbjerg. Il mediano danese, classe 1995, rappresenta l'identikit tattico ideale per completare la cerniera di centrocampo nel nuovo modulo 3-4-2-1 che ha in mente il tecnico portoghese Rúben Amorim per il nuovo corso rossonero.

Højbjerg: l'asse con Rabiot e i numeri da stakanovista all'OM

Højbjerg vanta una carriera di altissimo livello a livello internazionale, avendo già indossato maglie prestigiose come quelle di Bayern Monaco, Southampton e Tottenham. Da un paio di stagioni è diventato il punto di forza imprescindibile del centrocampo dell'. In Costa Azzurra, in particolare nella stagione 2024-2025, ha giocato in coppia fissa proprio con, compagno di reparto che ora potrebbe ritrovare a San Siro.

I dati dell'ultima annata calcistica certificano l'assoluta integrità fisica e l'affidabilità del calciatore: Højbjerg ha collezionato ben 3.643 minuti sul terreno di gioco, diluiti nell'arco di 43 presenze totali tra Ligue 1, Champions League e coppe nazionali. Con una media di 85 minuti a partita, il danese è un elemento abituato a non uscire praticamente mai dal campo. Ottimo anche lo score complessivo per un giocatore con spiccate mansioni difensive, capace di mettere a referto 5 gol e 5 assist.

Prezzo, ingaggio e i primi contatti con gli agenti

Le valutazioni di Amorim e i due esuberi da piazzare

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Il centrocampista è legato all'OM da un contratto valido fino al 30 giugno 2028, ma il club francese ha aperto alla sua cessione a fronte di una proposta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Per le casse di Via Aldo Rossi anche l'ingaggio risulta ampiamente sostenibile, dato che a Marsiglia il giocatore percepisce uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione. Nelle ultime ore si registrano già i primi contatti esplorativi con gli agenti del calciatore, ma l'affare non può decollare senza prima aver sfoltito la rosa attuale.In questi primi giorni di ritiro estivo, Amorim sta studiando attentamente le risorse a disposizione. Nelle rotazioni del tecnico, Ardon Jashari e Samuele Ricci sono al momento considerati i primi sostituti della coppia titolare che sarà composta da Luka Modrić (vicino al rinnovo) e Rabiot. Ulteriori valutazioni sono in corso su Yunus Musah e sul giovane aggregato Christian Comotto.La linea societaria del Milan è categorica: prima di affondare il colpo per un nuovo innesto a centrocampo, è necessario formalizzare le cessioni di, entrambi considerati ormai fuori dal progetto tecnico rossonero.