Il mediano danese dell'Olympique Marsiglia è l'ideale per il nuovo 3-4-2-1. Primi contatti con gli agenti, ma prima occorre cedere i due esuberi
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione
I quotidiani sportivi oggi in edicola, in particolare Il Corriere dello Sport e Tuttosport, hanno confermato il forte ritorno di fiamma del Milan per Pierre-Emile Højbjerg. Il mediano danese, classe 1995, rappresenta l'identikit tattico ideale per completare la cerniera di centrocampo nel nuovo modulo 3-4-2-1 che ha in mente il tecnico portoghese Rúben Amorim per il nuovo corso rossonero.
Højbjerg: l'asse con Rabiot e i numeri da stakanovista all'OMHøjbjerg vanta una carriera di altissimo livello a livello internazionale, avendo già indossato maglie prestigiose come quelle di Bayern Monaco, Southampton e Tottenham. Da un paio di stagioni è diventato il punto di forza imprescindibile del centrocampo dell'Olympique Marsiglia. In Costa Azzurra, in particolare nella stagione 2024-2025, ha giocato in coppia fissa proprio con Adrien Rabiot, compagno di reparto che ora potrebbe ritrovare a San Siro.
I dati dell'ultima annata calcistica certificano l'assoluta integrità fisica e l'affidabilità del calciatore: Højbjerg ha collezionato ben 3.643 minuti sul terreno di gioco, diluiti nell'arco di 43 presenze totali tra Ligue 1, Champions League e coppe nazionali. Con una media di 85 minuti a partita, il danese è un elemento abituato a non uscire praticamente mai dal campo. Ottimo anche lo score complessivo per un giocatore con spiccate mansioni difensive, capace di mettere a referto 5 gol e 5 assist.
Prezzo, ingaggio e i primi contatti con gli agentiIl centrocampista è legato all'OM da un contratto valido fino al 30 giugno 2028, ma il club francese ha aperto alla sua cessione a fronte di una proposta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Per le casse di Via Aldo Rossi anche l'ingaggio risulta ampiamente sostenibile, dato che a Marsiglia il giocatore percepisce uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione. Nelle ultime ore si registrano già i primi contatti esplorativi con gli agenti del calciatore, ma l'affare non può decollare senza prima aver sfoltito la rosa attuale.
Le valutazioni di Amorim e i due esuberi da piazzareIn questi primi giorni di ritiro estivo, Amorim sta studiando attentamente le risorse a disposizione. Nelle rotazioni del tecnico, Ardon Jashari e Samuele Ricci sono al momento considerati i primi sostituti della coppia titolare che sarà composta da Luka Modrić (vicino al rinnovo) e Rabiot. Ulteriori valutazioni sono in corso su Yunus Musah e sul giovane aggregato Christian Comotto.
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