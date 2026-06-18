Il Milan ha esercitato il diritto di contro-riscatto per riportare Francesco Camarda a Milano: cifre, dettagli e il comunicato ufficiale del club rossonero
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Dopo una stagione al Lecce, Francesco Camarda torna ufficialmente al Milan. Nei giorni scorsi, il club salentino aveva attivato il diritto di riscatto a una cifra di poco superiore ai 3 milioni di euro per trattenere in Puglia l'attaccante classe 2008. Tuttavia, nell'accordo tra le due società era presente un opzione di contro-riscatto a 4 milioni a favore dei rossoneri, che hanno deciso di attivarla immediatamente per non perdere il controllo sul cartellino del giocatore.
Camarda torna a casa, il comunicato del Milan
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"AC Milan comunica di aver esercitato il diritto di contro-opzione relativo alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda. L'attaccante tornerà dunque in rossonero a partire dal 1° luglio 2026".
Milan, i numeri di CamardaI numeri di Camarda nel settore giovanile rossonero hanno creato aspettative fuori dal comune su di lui, ma l'impatto con il calcio professionistico è stato più complicato del previsto. Dopo essere diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A il 25 novembre 2023 (a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni), l'attaccante classe 2008 ha collezionato 16 presenze in prima squadra con il Milan fino tra il 2023 e il 2025. Poi, l'estate scorsa, il prestito al Lecce per giocare con continuità. In Puglia il ragazzo ha dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla, ma è comunque riuscito a collezionare 23 apparizioni, trovando anche la prima rete in Serie A nel match contro il Bologna.
Quale futuro per Camarda nel Milan di Amorim?
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