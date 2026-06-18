Dopo una stagione al Lecce, Francesco Camarda torna ufficialmente al Milan. Nei giorni scorsi, il club salentino aveva attivato il diritto di riscatto a una cifra di poco superiore ai 3 milioni di euro per trattenere in Puglia l'attaccante classe 2008. Tuttavia, nell'accordo tra le due società era presente un opzione di contro-riscatto a 4 milioni a favore dei rossoneri, che hanno deciso di attivarla immediatamente per non perdere il controllo sul cartellino del giocatore.

Camarda torna a casa, il comunicato del Milan

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"AC Milan comunica di aver esercitato il diritto di contro-opzione relativo alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda. L'attaccante tornerà dunque in rossonero a partire dal 1° luglio 2026".

Milan, i numeri di Camarda

Quale futuro per Camarda nel Milan di Amorim?

A partire dal prossimo 12 giugno, Camarda si allenerà regolarmente a Milanello agli ordini di Ruben Amorim. Nelle settimane di preparazione estiva, il nuovo tecnico potrà valutare da vicino le capacità del giovane centravanti, per farsi un'idea di quale ruolo potrebbe avere nel Milan 2026/2027. La speranza del ragazzo resta quella di avere una nuova occasione in prima squadra, ma non è esclusa l'ipotesi di un nuovo prestito per accumulare esperienza e minuti nel calcio professionistico.

Ilha comunicato di aver esercitato l'opzione diattraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito e un post pubblicato sui canali social del clubI numeri dinel settore giovanile rossonero hanno creato aspettative fuori dal comune su di lui, ma l'impatto con il calcio professionistico è stato più complicato del previsto. Dopo essere diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A il 25 novembre 2023 (a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni), l'attaccante classe 2008 ha collezionatoin prima squadra con ilfino tra il 2023 e il 2025. Poi, l'estate scorsa, ilalper giocare con continuità. In Puglia il ragazzo ha dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla, ma è comunque riuscito a collezionare 23 apparizioni, trovando anche lain Serie A nel match contro il Bologna.