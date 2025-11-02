Fedele: "La Serie A è il quinto campionato d'Europa"

“Il Napoli e l’Inter con due giochi diversi si batteranno fino alla fine per lo scudetto. L’Inter ha una proposta d’attacco che hanno in pochi mentre il Napoli è una squadra all’italiana, di contropiede. L’allenatore azzurro ha una cattiveria incredibile, a volte sbaglia nella comunicazione, ma è bravo bravo. Poi ci sono Milan, Roma e forse Juve che si giocheranno la Champions e 4/5 squadre che lotteranno per la retrocessione.