Fedele: 'Lotta Scudetto tra Inter e Napoli, più indietro il Milan. Sulla Serie A dico che...'
Fedele a StileTV commenta la lotta Scudetto: Inter e Napoli le candidate, più indietro il Milan. Ecco le sue parole
L’ex direttore sportivo, di fede partenopea, Enrico Fedele, ai microfoni di StileTv ha analizzato la possibile lotta Scudetto. Secondo l’ex direttore sportivo, il Napoli rimane la principale candidata al titolo insieme all'Inter, mentre il Milan si trova ancora leggermente indietro. Poi sferra un attacco dura al campionato di Serie A, sottolineando come stia sempre più peggiorando. Ecco le sue parole.

Fedele: "La Serie A è il quinto campionato d'Europa"

“Il Napoli e l’Inter con due giochi diversi si batteranno fino alla fine per lo scudetto. L’Inter ha una proposta d’attacco che hanno in pochi mentre il Napoli è una squadra all’italiana, di contropiede. L’allenatore azzurro ha una cattiveria incredibile, a volte sbaglia nella comunicazione, ma è bravo bravo. Poi ci sono Milan, Roma e forse Juve che si giocheranno la Champions e 4/5 squadre che lotteranno per la retrocessione.

Questo è un campionato livellato verso il basso, è il quinto campionato d’Europa. I grandi giocatori non vengono più, o comunque vengono dopo aver dato già tutto oppure non vengono.

