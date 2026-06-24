Durante il periodo del calciomercato, le voci girano molto veloci, e spesso rimbalzano da un continente all'altro. Nel pomeriggio, infatti, si è fatto strada un potente rumor di mercato arrivato direttamente dal Brasile: stiamo parlando di una possibile offerta del Milan per Everton Araujo, giovane promettente del Flamengo, di ruolo centrocampista.

Calciomercato Milan, la verità dietro Araujo

“Abbiamo verificato, Everton Araujo centrocampista del Flamengo per cui si dice che il Milan abbia offerto 15 milioni… Ma verificando la notizia, anche grazie al lavoro di Fabrizio, non ci risulta che il Milan abbia presentato ad oggi un’offerta scritta per questo calciatore."

A far totale chiarezza sulla questione, però, ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista ha voluto smentire fermamente la notizia:

Parole che, ovviamente, non lasciano spazio ad altre ed ulteriori interpretazioni. La dirigenza rossonera, infatti, non sembrerebbe essersi fatta avanti per la stella brasiliana, ma non è tutto. Moretto ha anche aggiunto che, nonostante il giocatore sia monitorato da diversi club Europe, San Siro non dovrebbe essere la sua futura casa: il calciatore, infatti, è un profilo che (secondo il giornalista) va mantenuto molto basso:

"Ad oggi è un profilo che terrei molto basso”.