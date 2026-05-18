Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.
Il tabellino sintetico del match—
Difesa: Maignan determinante, Gabbia vince il duello con Colombo—
Il focus di PianetaMilan: l'analisi odierna del quotidiano sportivo romano con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM più o meno si equivalgono. Sufficienza (Voto 6) e basta, però, per 'Magic Mike' Maignan, effettivamente chiamato ad una sola parata in tutto il match e incolpevole sul gol subito da Johan Vásquez. Mezzo punto in meno (Voto 5,5), poi, per Fikayo Tomori, apparso molle e impreciso. Un po' spento. Questo nonostante il turno di riposo, causa squalifica, nel match precedente contro l'Atalanta. Per il Diavolo si tratta, più in generale, della terza partita consecutiva con gol al passivo: sono 33 in 37 giornate, quinta miglior difesa del torneo dietro Como (28), Roma (31), Inter e Juventus (32).
Centrocampo: Athekame premiato con il gol. Rabiot non perde mai la bussola—
Il focus di PianetaMilan: il 'CorSport' è stato meno generoso con Athekame che, secondo noi di 'PianetaMilan.it' ha meritato il 7 in pagella per l'importanza della sua rete. Potrebbe aver messo il marchio del Milan sulla prossima Champions League. Abbiamo visto, rispetto al quotidiano romano, tutt'altra partita di Jashari. Per noi, infatti, lo svizzero ha meritato 6,5 in pagella. Questo perché ha totalizzato il 92% di passaggi precisi (23 su 25), percentuale mantenuta sia dentro la propria metà campo sia in quella degli avversari. Secondo noi, poi, meritevoli almeno della sufficienza anche Fofana e Bartesaghi.
Attacco: Nkunku, rigore perfetto. Giménez, non è solo colpa sua—
Il focus di PianetaMilan: Voto 7 per noi di PM a Nkunku, giunto, neanche a farlo apposta, al gol numero 7 della sua prima esperienza in Serie A (8 se si aggiunge quello in Coppa Italia dello scorso settembre contro il Lecce). Vero, di questi, 5 li ha messi a segno su calcio di rigore. Ma è pur vero che i penalty devono anche essere realizzati. E l'ex Chelsea, oltretutto, se l'è anche conquistato. Male anche per noi il 'Bebote' Giménez, che ha incassato il medesimo, brutto voto (5). Ancora a secco di gol in campionato, il messicano non va a segno in Serie A da oltre un anno.
Subentrati e la gestione di mister Allegri—
Il focus di PianetaMilan: ci ritroviamo, grosso modo, con quanto analizzato anche dal 'Corriere dello Sport'. Ricci ha meritato una sufficienza piena perché ha lottato su ogni palla. Abbiamo, però, assegnato mezzo punto in più (Voto 6,5) a Füllkrug e Pulisic poiché entrambi, a pochi minuti dal loro ingresso in campo, sono stati di fatto decisivi nelle sorti del match confezionando il pallone del raddoppio per Athekame. Addebitiamo alla sfortuna, quindi premiato con un 'non giudicabile', il rimpallo su De Winter che ha invece portato alla rete dei padroni di casa sotto misura. Ci siamo, infine, con il giudizio di mister Allegri. Specialmente nel secondo tempo si è rivisto il Diavolo cinico davanti (2 gol, a fronte di 1,60 di Expected Goals) e compatto dietro della prima parte di stagione.
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