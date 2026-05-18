Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match —

Marcatori: 50' rig. Nkunku (M), 81' Athekame (M), 87' Vásquez (G).

Il top per il CorSport: Christopher Nkunku (6,5) - Primo tempo timido, poi causa e trasforma il rigore.

Il flop per il CorSport: Ardon Jashari (5) - Inizia e finisce male la sua partita. Nel mezzo ...

Difesa: Maignan determinante, Gabbia vince il duello con Colombo —

Maignan (Voto CorSport 6,5): "Una sola parata, ma determinante su Ekhator: chiude la porta con grande maestria".

Tomori (Voto CorSport 6): "Al rientro dopo gli sciagurati 23 minuti di Reggio Emilia. Non fa errori difensivi, alcuni sì in fase di possesso".

Gabbia (Voto CorSport 6): "Uno contro uno continuo spalle alla porta con Colombo. Il duello lo vince lui, gestendo anche bene il cartellino giallo".

Pavlović (Voto CorSport 6): "Meno assalti offensivi rispetto al solito, soprattutto perché è costretto ad aiutare Bartesaghi su Ellertsson".

Il focus di PianetaMilan: l'analisi odierna del quotidiano sportivo romano con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM più o meno si equivalgono. Sufficienza (Voto 6) e basta, però, per 'Magic Mike' Maignan, effettivamente chiamato ad una sola parata in tutto il match e incolpevole sul gol subito da Johan Vásquez. Mezzo punto in meno (Voto 5,5), poi, per Fikayo Tomori, apparso molle e impreciso. Un po' spento. Questo nonostante il turno di riposo, causa squalifica, nel match precedente contro l'Atalanta. Per il Diavolo si tratta, più in generale, della terza partita consecutiva con gol al passivo: sono 33 in 37 giornate, quinta miglior difesa del torneo dietro Como (28), Roma (31), Inter e Juventus (32).

Centrocampo: Athekame premiato con il gol. Rabiot non perde mai la bussola —

Athekame (Voto CorSport 6,5): "Più coraggioso degli altri del primo tempo, premiato con il gol".

Fofana (Voto CorSport 5,5): "Corre tanto, ma spesso a vuoto, non riuscendo mai a creare superiorità numerica sulla destra con Athekame".

Jashari (Voto CorSport 5 - peggiore in campo): "Inizia e finisce male la sua partita: prima da impacciato, poi con l’errore su cui Maignan salva tutto. In mezzo qualche segno di vita".

Rabiot (Voto CorSport 6): "Il suo status superiore agli altri lo si vede a occhio nudo, anche se pure lui sbaglia qualche pallone. Però non perde mai la bussola del match".

Bartesaghi (Voto CorSport 5,5): "Non attacca mai, spesso in difficoltà nell’uno contro uno con Ellertsson e nella gestione del pallone. Timido timidissimo".

Il focus di PianetaMilan: il 'CorSport' è stato meno generoso con Athekame che, secondo noi di 'PianetaMilan.it' ha meritato il 7 in pagella per l'importanza della sua rete. Potrebbe aver messo il marchio del Milan sulla prossima Champions League. Abbiamo visto, rispetto al quotidiano romano, tutt'altra partita di Jashari. Per noi, infatti, lo svizzero ha meritato 6,5 in pagella. Questo perché ha totalizzato il 92% di passaggi precisi (23 su 25), percentuale mantenuta sia dentro la propria metà campo sia in quella degli avversari. Secondo noi, poi, meritevoli almeno della sufficienza anche Fofana e Bartesaghi.

Attacco: Nkunku, rigore perfetto. Giménez, non è solo colpa sua —

Nkunku (Voto CorSport 6,5 - migliore in campo): "Un primo tempo timidissimo. Poi, però, è attento sulla giocata che causa il rigore ed è perfetto nel trasformarlo. Più di metà dei tre punti sono suoi".

Giménez (Voto CorSport 5): "Ha un solo pallone in area, ma lo gestisce con una lentezza impressionante. Non è solo colpa sua, però".

Il focus di PianetaMilan: Voto 7 per noi di PM a Nkunku, giunto, neanche a farlo apposta, al gol numero 7 della sua prima esperienza in Serie A (8 se si aggiunge quello in Coppa Italia dello scorso settembre contro il Lecce). Vero, di questi, 5 li ha messi a segno su calcio di rigore. Ma è pur vero che i penalty devono anche essere realizzati. E l'ex Chelsea, oltretutto, se l'è anche conquistato. Male anche per noi il 'Bebote' Giménez, che ha incassato il medesimo, brutto voto (5). Ancora a secco di gol in campionato, il messicano non va a segno in Serie A da oltre un anno.

Subentrati e la gestione di mister Allegri —

Ricci (Voto CorSport 6): "Entra senza riuscire a dare l’ordine tattico che gli chiedeva Allegri, ma è prezioso su diversi piazzati a sbrogliare la situazione da uomo sul primo palo". (Dal 68')

Füllkrug (Voto CorSport 6): "Più utile di Giménez soprattutto in fase di smistamento palloni. Sarà tra i primi a salutare, ma la professionalità del tedesco è evidente". (Dal 68')

Pulisic (Voto CorSport 6): "Entra e punge: assist per Athekame, gestisce due-tre palloni con grande cura, sfiora l’1-3 nel finale". (Dal 75')

De Winter (Voto CorSport 5,5): "Entra al posto di Tomori ammonito. Sfortunato, anche se un po’ poco deciso, nell’episodio del gol di Vásquez". (Dal 75')

Loftus-Cheek (Voto CorSport S.V.): "Non giudicabile". (Dall'85')

Mister Allegri (Voto CorSport 6,5): "Il suo Milan fatica tantissimo nel primo tempo, ma almeno è compatto dietro. Segna in due delle tre occasioni che gli capitano. Champions vicina".

Il focus di PianetaMilan: ci ritroviamo, grosso modo, con quanto analizzato anche dal 'Corriere dello Sport'. Ricci ha meritato una sufficienza piena perché ha lottato su ogni palla. Abbiamo, però, assegnato mezzo punto in più (Voto 6,5) a Füllkrug e Pulisic poiché entrambi, a pochi minuti dal loro ingresso in campo, sono stati di fatto decisivi nelle sorti del match confezionando il pallone del raddoppio per Athekame. Addebitiamo alla sfortuna, quindi premiato con un 'non giudicabile', il rimpallo su De Winter che ha invece portato alla rete dei padroni di casa sotto misura. Ci siamo, infine, con il giudizio di mister Allegri. Specialmente nel secondo tempo si è rivisto il Diavolo cinico davanti (2 gol, a fronte di 1,60 di Expected Goals) e compatto dietro della prima parte di stagione.