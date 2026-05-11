Gabbia : "Krstović gli nasconde la palla quando serve il compagno per il raddoppio. Ha la palla del pareggio ma non entra". Voto 5

Pavlović : "Lascia spazio e tempo a Zappacosta per l’inserimento vincente. Ci mette il cuore nel finale con il gol della bandiera". Voto 5,5

Saelemaekers : "Non è più il giocatore determinante di inizio anno, e anche contro l’Atalanta sbaglia sempre l’ultima scelta". Voto 5

Pagelle Milan-Atalanta 2-3: Loftus-Cheek totalmente inutile

Loftus-Cheek: "Quasi sempre a terra, perde ogni contrasto e risulta totalmente inutile alla manovra dei rossoneri". Voto 4,5. Dal 46' Nkunku: "Entra con grande cattiveria e ci prova più volte. Colpisce una traversa nel quarto d’ora finale. E conquista il rigore che poi trasforma". Voto 6,5, migliore in campo