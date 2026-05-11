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Pagelle Milan-Atalanta, i voti del CorSport: De Winter molle, Leao giochicchia

Le pagelle del 'Corriere dello Sport' per Milan-Atalanta 2-3 della Serie A 2025-2026
Le pagelle di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Ecco le pagelle di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano e terminata 2-3, del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Maignan: "Si lancia ma non raggiunge il tiro di Éderson. Ottimo invece sulla conclusione di Krstović. Ha grosse responsabilità sul terzo gol dell’Atalanta, respingendo male". Voto 5

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De Winter: "Molle nel contrastare Éderson in area. Non riesce a contrastare Raspadori sullo 0-3, totalmente in balia dell’avversario". Voto 4,5. Dal 59' Athekame: "Poca spinta nella ripresa". Voto 5,5

Gabbia: "Krstović gli nasconde la palla quando serve il compagno per il raddoppio. Ha la palla del pareggio ma non entra". Voto 5

Pavlović: "Lascia spazio e tempo a Zappacosta per l’inserimento vincente. Ci mette il cuore nel finale con il gol della bandiera". Voto 5,5

Saelemaekers: "Non è più il giocatore determinante di inizio anno, e anche contro l’Atalanta sbaglia sempre l’ultima scelta". Voto 5

Pagelle Milan-Atalanta 2-3: Loftus-Cheek totalmente inutile

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Loftus-Cheek: "Quasi sempre a terra, perde ogni contrasto e risulta totalmente inutile alla manovra dei rossoneri". Voto 4,5. Dal 46' Nkunku: "Entra con grande cattiveria e ci prova più volte. Colpisce una traversa nel quarto d’ora finale. E conquista il rigore che poi trasforma". Voto 6,5, migliore in campo

Ricci: "Non è Modrić e si vede a occhio nudo. Quando servono i giocatori di personalità lui sparisce". Voto 5

Rabiot: "Stilisticamente è perfetto, il tiro però si stampa sul palo e rappresenta un po’ il momento sfortunato della sua squadra. Cala alla distanza". Voto 5

Bartesaghi: "Timido in fase difensiva, frettoloso nei cross. Esce pure lui per infortunio". Voto 4,5. Dal 79' Estupiñán: "Non giudicabile". Senza voto

Leão: "Giochicchia al limite dell’area, mentre il dialogo con Giménez è parecchio difficoltoso. Si divora un gol a due passi dal portiere dell’Atalanta. Esce ancora tra i fischi dei tifosi". Voto 4, peggiore in campo. Dal 59' Fofana: "Pure lui viene risucchiato dalla sufficienza dei compagni di squadra". Voto 5

Giménez: "La prima conclusione velenosa arriva dopo la mezz'ora, ma Carnesecchi non si fa beffare. Serve un paio di volte Leão e Saelemaekers ma non è fortunato". Voto 5. Dal 59' Füllkrug: "Fuori luogo, a tratti grottesco il suo modo di stare in campo. Presto tornerà al West Ham senza rimpianti". Voto 5

Mister Allegri: "Un’altra sconfitta. Tre gol incassati, fischi e contestazione. A San Siro il Milan perde ancora e ora la qualificazione alla Champions è appesa ad un filo". Voto 4

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