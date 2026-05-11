Milan, crisi Leao: anche in fascia è un disastro. I numeri lo inchiodano: colpa della pubalgia o c’è altro?
Pavlović: "Colpevolmente latitante sullo 0-2. Segna il gol dell’illusione". Voto 5
Saelemaekers: "È l’unico a provare a innestare le marce alte. Ma quell’ammonizione (era diffidato) presa al 90' ... ". Voto 5,5
Pagelle Milan-Atalanta 2-3: Rabiot, partita a ritmi da torneo estivo—
Loftus-Cheek: "Il suo ingresso avrebbe dovuto aggiungere piglio gladiatorio al Milan invece neanche abbaia". Voto 4. Dal 46' Nkunku: "Si procura e segna il rigore, colpisce una traversa e mette alla frusta Carnesecchi". Voto 7, migliore in campo
Ricci: "Paragonarlo a Modrić sarebbe ingeneroso, ma ritrovando il suo ruolo prediletto, ci si sarebbe aspettati una regia meno scolastica. Inqualificabile poi il modo in cui perde palla sul terzo gol". Voto 4
Rabiot: "Il palo esterno in avvio è l’unico lampo di una partita a ritmi da torneo estivo". Voto 5
Bartesaghi: "Sbaglia tanto col pallone e non riesce mai a prendere la targa a Zappacosta". Voto 4,5. Dal 79' Estupiñán: "Non giudicabile". Senza voto
Leão: "La sindrome di Calimero continua ad accompagnarlo. Ammonito, non ci sarà a Marassi per squalifica". Voto 4, peggiore in campo. Dal 59' Fofana: "Combina poco". Voto 5
Giménez: "Parecchio arrugginito sbaglia palloni elementari e non tira mai in porta". Voto 4. Dal 59' Füllkrug: "Fa legna di sponda". Voto 5,5
Mister Allegri: "Prova a riprenderla con il tridente e quasi ci riesce". Voto 5
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