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Pagelle Milan-Atalanta, i voti di Tuttosport: Gabbia fa sembrare tutti giganti. Leao, sindrome di Calimero

Le pagelle di 'Tuttosport' per Milan-Atalanta 2-3 della Serie A 2025-2026
Le pagelle di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Il day-after di Milan-Atalanta è un processo aperto che non risparmia nessuno, e le pagelle di Tuttosport oggi in edicola riflettono perfettamente il clima di rassegnazione che si respirava ieri sera sulle tribune di San Siro. Il quotidiano torinese non usa mezzi termini, individuando in Rafael Leão il simbolo di un crollo che non è solo tecnico, ma psicologico. Definito vittima della 'Sindrome di Calimero', il portoghese viene descritto come un giocatore che si sente perseguitato dal destino, ma che nei fatti continua a mancare l'appuntamento con la leadership. Un'analisi che noi di PianetaMilan.it condividiamo in gran parte: i numeri del match(solo un dribbling riuscito su quattro tentati) certificano che il problema del numero 10, oggi, è più profondo di un semplice errore sotto porta. Ecco nel dettaglio tutti i voti e il giudizio del quotidiano torinese. Qui trovate invece le nostre pagelle per un confronto.

Maignan: " Prende il terzo gol (quello di Raspadori) sul suo palo. Bravo nel primo tempo su Krstović e Zalewski". Voto 5

De Winter: "Si fa uccellare da Raspadori sul tris della Dea". Voto 4,5. Dal 59' Athekame: "Combina poco". Voto 5

Gabbia: "Prima Raspadori, poi Krstović: tutti sembrano giganti tanto lui è lillipuziano in marcatura. E in pieno recupero leva dalla testa di Füllkrug il pallone del 3-3". Voto 4

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Pavlović: "Colpevolmente latitante sullo 0-2. Segna il gol dell’illusione". Voto 5

Saelemaekers: "È l’unico a provare a innestare le marce alte. Ma quell’ammonizione (era diffidato) presa al 90' ... ". Voto 5,5

Pagelle Milan-Atalanta 2-3: Rabiot, partita a ritmi da torneo estivo

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Loftus-Cheek: "Il suo ingresso avrebbe dovuto aggiungere piglio gladiatorio al Milan invece neanche abbaia". Voto 4. Dal 46' Nkunku: "Si procura e segna il rigore, colpisce una traversa e mette alla frusta Carnesecchi". Voto 7, migliore in campo

Ricci: "Paragonarlo a Modrić sarebbe ingeneroso, ma ritrovando il suo ruolo prediletto, ci si sarebbe aspettati una regia meno scolastica. Inqualificabile poi il modo in cui perde palla sul terzo gol". Voto 4

Rabiot: "Il palo esterno in avvio è l’unico lampo di una partita a ritmi da torneo estivo". Voto 5

Bartesaghi: "Sbaglia tanto col pallone e non riesce mai a prendere la targa a Zappacosta". Voto 4,5. Dal 79' Estupiñán: "Non giudicabile". Senza voto

Leão: "La sindrome di Calimero continua ad accompagnarlo. Ammonito, non ci sarà a Marassi per squalifica". Voto 4, peggiore in campo. Dal 59' Fofana: "Combina poco". Voto 5

Giménez: "Parecchio arrugginito sbaglia palloni elementari e non tira mai in porta". Voto 4. Dal 59' Füllkrug: "Fa legna di sponda". Voto 5,5

Mister Allegri: "Prova a riprenderla con il tridente e quasi ci riesce". Voto 5

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