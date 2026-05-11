Il day-after di Milan-Atalanta è un processo aperto che non risparmia nessuno, e le pagelle di Tuttosport oggi in edicola riflettono perfettamente il clima di rassegnazione che si respirava ieri sera sulle tribune di San Siro. Il quotidiano torinese non usa mezzi termini, individuando in Rafael Leão il simbolo di un crollo che non è solo tecnico, ma psicologico. Definito vittima della 'Sindrome di Calimero', il portoghese viene descritto come un giocatore che si sente perseguitato dal destino, ma che nei fatti continua a mancare l'appuntamento con la leadership. Un'analisi che noi di PianetaMilan.it condividiamo in gran parte: i numeri del match(solo un dribbling riuscito su quattro tentati) certificano che il problema del numero 10, oggi, è più profondo di un semplice errore sotto porta. Ecco nel dettaglio tutti i voti e il giudizio del quotidiano torinese. Qui trovate invece le nostre pagelle per un confronto.