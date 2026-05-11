Il Milan di Massimiliano Allegri perde ancora (2-3) e compromette seriamente le sue possibilità di approdare in Champions League. A 'San Siro' è passata, con pieno merito, l'Atalanta grazie ai gol di Éderson e Davide Zappacosta nel primo tempo e di Giacomo Raspadori nella ripresa. Inutile l'uno-due del Diavolo nel finale: reti di Strahinja Pavlović e Christopher Nkunku (su calcio di rigore) che servono soltanto per le statistiche. A 180° dal termine del campionato, il Milan è quarto, a quota 67 punti, pari merito con la Roma e ancora - incredibilmente - in vantaggio, nonostante una crisi che non conosce fine da due mesi, per via degli scontri diretti a favore. Vediamo, qui di seguito, le pagelle dei rossoneri dopo Milan-Atalanta pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola.