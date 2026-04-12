Milan, non può sempre bastare Modric. Serve nuova linfa in cabina di regia

Tutte le certezze del Milan si sono sregolate nel giro di un mese. Dopo un ottimo campionato sotto il punto di vista dei risultati, nelle ultime quattro gare c'è poco da salvare in generale. Tralasciando la gara vinta col Torino, sono arrivate tre pesanti sconfitte (senza gol segnati) contro Lazio, Napoli e Udinese. Quella di ieri sera contro gli uomini di Runjaic è stata la peggiore e tra le file dei rossoneri non si salva nessuno. Anche se rientra tra i 'meno peggio' del Milan, Luka Modric ha disputato una delle gare più negative della sua esperienza rossonera e questo lo si evince anche dalle pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA