Tomori: "Errori ed espulsione, per doppio giallo su due falli a centrocampo in netto ritardo". Voto 4, peggiore in campo
Gabbia: "Rischia molto su Laurienté, ma lo disturba ai limiti del regolamento. Errori tecnici". Voto 5,5
Pavlović: "È l’unico che ha affrontato la partita con lo spirito giusto. Prova a suonare la carica anche palla al piede. Questo la dice lunga". Voto 6, migliore in campo
Saelemaekers: "L’ultimo passaggio è sempre sbagliato: non azzecca un cross o una verticalizzazione. Fuori all’ora di gioco". Voto 5. Dal 59' Loftus-Cheek: "Si vede solo per la simulazione su cui viene ammonito". Voto 5,5
Pagelle Sassuolo-Milan 2-0: Pulisic, chi l'ha visto? Fischi per Leão—
Fofana: "In grossa difficoltà come tutto il Milan dal punto di vista tecnico". Voto 5. Dal 59' Pulisic: "Mezzora per provare a fare qualcosa. Ma anche ieri: chi l’ha visto? Si è perso totalmente". Voto 5
Jashari: "Questo rush finale senza Modrić poteva essere la sua occasione, ma lui lo comincia con la palla persa banalmente per l’1-0 del Sassuolo e una prova scialba". Voto 4,5. Dal 66' Ricci: "Entra, perde due palloni, fa fallo e viene ammonito. Modrić mancherà". Voto 5
Rabiot: "Sembra non averne più atleticamente. A referto anche diversi errori tecnici non da lui". Voto 5
Estupiñán: "Con la palla guarda solo dietro e non usa mai il destro. Theo era un’altra cosa". Voto 4,5
Leão: "Si trova la palla per riaprire la gara, ma la mette fuori. La sua partita è tutta lì è e in qualche dribbling non riuscito. Qualche fischio anche ieri". Voto 4,5. Dal 59' Giménez: "Poco eh, ma ci mette qualcosa in più degli altri per provare a cambiare la gara. Poco resta". Voto 5,5
Nkunku: "La sua partita la si può riassumere con l’ultimo corner del primo tempo: pigro, corto, inutile. Rimane negli spogliatoi dopo l’ennesima presenza fantasma". Voto 4. Dal 46' Athekame: "Poco coraggioso nell’affrontare Laurienté da fresco ad inizio ripresa prima del 2-0. Davanti, invece, prova a fare qualcosa con coraggio". Voto 5,5
Mister Allegri: "Il suo Milan non tira mai in porta. Una delle prove peggiori della stagione: male in spirito, male tatticamente, male tecnicamente. E ora si rischia di buttare la stagione". Voto 5.
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