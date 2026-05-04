PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Sassuolo-Milan, i voti del CorSport: Jashari e Ricci? Modric mancherà. Nkunku non c’è

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Pagelle Sassuolo-Milan, i voti del CorSport: Jashari e Ricci? Modric mancherà. Nkunku non c’è

Le pagelle del 'Corriere dello Sport' per Sassuolo-Milan 2-0 della Serie A 2025-2026
Le pagelle di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Ecco le pagelle di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri al 'Mapei Stadium' e terminata 2-0 per i neroverdi, del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Maignan: "Nel disastro generale va giù anche lui con l’intervento decisamente non impeccabile sul 2-0 di Laurienté". Voto 5

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Tomori: "Errori ed espulsione, per doppio giallo su due falli a centrocampo in netto ritardo". Voto 4, peggiore in campo

Gabbia: "Rischia molto su Laurienté, ma lo disturba ai limiti del regolamento. Errori tecnici". Voto 5,5

Pavlović: "È l’unico che ha affrontato la partita con lo spirito giusto. Prova a suonare la carica anche palla al piede. Questo la dice lunga". Voto 6, migliore in campo

Saelemaekers: "L’ultimo passaggio è sempre sbagliato: non azzecca un cross o una verticalizzazione. Fuori all’ora di gioco". Voto 5. Dal 59' Loftus-Cheek: "Si vede solo per la simulazione su cui viene ammonito". Voto 5,5

Pagelle Sassuolo-Milan 2-0: Pulisic, chi l'ha visto? Fischi per Leão

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Fofana: "In grossa difficoltà come tutto il Milan dal punto di vista tecnico". Voto 5. Dal 59' Pulisic: "Mezzora per provare a fare qualcosa. Ma anche ieri: chi l’ha visto? Si è perso totalmente". Voto 5

Jashari: "Questo rush finale senza Modrić poteva essere la sua occasione, ma lui lo comincia con la palla persa banalmente per l’1-0 del Sassuolo e una prova scialba". Voto 4,5. Dal 66' Ricci: "Entra, perde due palloni, fa fallo e viene ammonito. Modrić mancherà". Voto 5

Rabiot: "Sembra non averne più atleticamente. A referto anche diversi errori tecnici non da lui". Voto 5

Estupiñán: "Con la palla guarda solo dietro e non usa mai il destro. Theo era un’altra cosa". Voto 4,5

Leão: "Si trova la palla per riaprire la gara, ma la mette fuori. La sua partita è tutta lì è e in qualche dribbling non riuscito. Qualche fischio anche ieri". Voto 4,5. Dal 59' Giménez: "Poco eh, ma ci mette qualcosa in più degli altri per provare a cambiare la gara. Poco resta". Voto 5,5

Nkunku: "La sua partita la si può riassumere con l’ultimo corner del primo tempo: pigro, corto, inutile. Rimane negli spogliatoi dopo l’ennesima presenza fantasma". Voto 4. Dal 46' Athekame: "Poco coraggioso nell’affrontare Laurienté da fresco ad inizio ripresa prima del 2-0. Davanti, invece, prova a fare qualcosa con coraggio". Voto 5,5

Mister Allegri: "Il suo Milan non tira mai in porta. Una delle prove peggiori della stagione: male in spirito, male tatticamente, male tecnicamente. E ora si rischia di buttare la stagione". Voto 5.

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