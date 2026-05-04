Pavlović : "È l’unico che ha affrontato la partita con lo spirito giusto. Prova a suonare la carica anche palla al piede. Questo la dice lunga". Voto 6, migliore in campo

Saelemaekers : "L’ultimo passaggio è sempre sbagliato: non azzecca un cross o una verticalizzazione. Fuori all’ora di gioco". Voto 5 . Dal 59' Loftus-Cheek : "Si vede solo per la simulazione su cui viene ammonito". Voto 5,5

Fofana : "In grossa difficoltà come tutto il Milan dal punto di vista tecnico". Voto 5 . Dal 59' Pulisic : "Mezzora per provare a fare qualcosa. Ma anche ieri: chi l’ha visto? Si è perso totalmente". Voto 5

Jashari : "Questo rush finale senza Modrić poteva essere la sua occasione, ma lui lo comincia con la palla persa banalmente per l’1-0 del Sassuolo e una prova scialba". Voto 4,5 . Dal 66' Ricci : "Entra, perde due palloni, fa fallo e viene ammonito. Modrić mancherà". Voto 5

Estupiñán : "Con la palla guarda solo dietro e non usa mai il destro. Theo era un’altra cosa". Voto 4,5

Leão: "Si trova la palla per riaprire la gara, ma la mette fuori. La sua partita è tutta lì è e in qualche dribbling non riuscito. Qualche fischio anche ieri". Voto 4,5. Dal 59' Giménez: "Poco eh, ma ci mette qualcosa in più degli altri per provare a cambiare la gara. Poco resta". Voto 5,5