PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Sassuolo-Milan, i voti della Gazzetta: Leao al capolinea, Jashari senza idee

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Pagelle Sassuolo-Milan, i voti della Gazzetta: Leao al capolinea, Jashari senza idee

Le pagelle di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Le pagelle de 'La Gazzetta dello Sport' per Sassuolo-Milan 2-0 della Serie A 2025-2026

Sassuolo-Milan 2-0, Berardi e Laurienté affossano il Diavolo

Il Milan di Massimiliano Allegri perde ancora (quarta sconfitta nelle ultime sette partite) in campionato: stavolta i rossoneri crollano, 0-2, in casa del Sassuolo di Fabio Grosso. Neroverdi in vantaggio al 5' con Domenico Berardi e, dopo l'espulsione di Fikayo Tomori per doppia ammonizione al 24', ad inizio ripresa - 47'- arriva anche il gol di Armand Laurienté. Questa sconfitta pregiudica molto il cammino del Diavolo verso la qualificazione in Champions League. Resta il vantaggio di 5 punti sul Como, attualmente quinto, ma la Roma - vincendo stasera in casa contro la Fiorentina - potrebbe andare a 3 lunghezze dal Milan. Vediamo, qui di seguito, le pagelle dei rossoneri dopo Sassuolo-Milan pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola.

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