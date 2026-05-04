PAGELLE MILAN
Pagelle Sassuolo-Milan, i voti della Gazzetta: Leao al capolinea, Jashari senza idee
Il Milan di Massimiliano Allegri perde ancora (quarta sconfitta nelle ultime sette partite) in campionato: stavolta i rossoneri crollano, 0-2, in casa del Sassuolo di Fabio Grosso. Neroverdi in vantaggio al 5' con Domenico Berardi e, dopo l'espulsione di Fikayo Tomori per doppia ammonizione al 24', ad inizio ripresa - 47'- arriva anche il gol di Armand Laurienté. Questa sconfitta pregiudica molto il cammino del Diavolo verso la qualificazione in Champions League. Resta il vantaggio di 5 punti sul Como, attualmente quinto, ma la Roma - vincendo stasera in casa contro la Fiorentina - potrebbe andare a 3 lunghezze dal Milan. Vediamo, qui di seguito, le pagelle dei rossoneri dopo Sassuolo-Milan pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola.
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