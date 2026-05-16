PIANETAMILAN partite pagelle milan Primavera 1, Milan-Torino 1-1: Perina salva i rossoneri. Male Cullotta, le pagelle

PAGELLE MILAN

Primavera 1, Milan-Torino 1-1: Perina salva i rossoneri. Male Cullotta, le pagelle

Primavera 1, Milan-Torino 1-1: Perina salva i rossoneri. Male Cullotta, le pagelle - immagine 1
È appena Milan Primavera-Torino, sfida valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 1: ecco le nostre pagelle
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

PAGELLE MILAN PRIMAVERA-TORINO

Nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio, al PUMA House of Football, è andato in scena il match tra Milan Primavera e Torino, terminato 1-1. Dopo un match pieno di occasioni, i rossoneri di renna sono riusciti a trovare il pareggio grazie al gol di Perina al 9oesimo, conquistando un punto nell'ultimo match della regular season. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati. 

DIFESA

BOUYER: 6 -

Poteva fare meglio sul gol degli avversari, ma sempre reattivo per tutti i 90 minuti

COLOMBO: 6

Prestazione senza troppi fronzoli e picchi, ma comunque sufficiente. Sempre attento alla posizione.

M. CISSE': 6

Qualche difficoltà in uscita, ma prestazione abbastanza positiva

CULLOTTA: 5,5

Partita molto imprecisa del giovane. Sbaglia diversi palloni semplici e rischia più volte di far segnare agli attaccanti granata. Viene sostituito dopo un primo tempo abbastanza complicato.

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TARTAGLIA: 6

Buona partita del giovane, interventi puliti e lettura discreta.

CENTROCAMPO

MANCIOPPI: 6

Corre molto e da equilibrio a centrocampo. Utilissimo nel recupero dei vari palloni

IBRAHIMOVIC: 6,5

Uno tra i più attivi in partita. Molta qualità nelle giocate, prende anche una clamorosa traversa.

PLAZZOTTA: 6

Fa il suo senza strafare. Gara molto intelligente da parte sua

PERINA: 6,5

A due minuti dal 90esimo minuto, trova il guizzo e segna il gol del pareggio, regalando un punto alla squadra.

ATTACCO

SCOTTI: 6

Partita vivace da parte del capitano, ma purtroppo fallisce il calcio di rigore che avrebbe portato il match in partita.

PETRONE: 6

Si rende pericoloso più volte, ma senza trovare il guizzo definitivo. Partita sufficiente

BORSANI: 6,5

Si muove molto bene e guadagna anche il calcio di rigore poi fallito da Scotti. Pericoloso in più frazioni, partita discreta.

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