TARTAGLIA: 6
Buona partita del giovane, interventi puliti e lettura discreta.
CENTROCAMPO
MANCIOPPI: 6
Corre molto e da equilibrio a centrocampo. Utilissimo nel recupero dei vari palloni
IBRAHIMOVIC: 6,5
Uno tra i più attivi in partita. Molta qualità nelle giocate, prende anche una clamorosa traversa.
PLAZZOTTA: 6
Fa il suo senza strafare. Gara molto intelligente da parte sua
PERINA: 6,5
A due minuti dal 90esimo minuto, trova il guizzo e segna il gol del pareggio, regalando un punto alla squadra.
ATTACCO
SCOTTI: 6
Partita vivace da parte del capitano, ma purtroppo fallisce il calcio di rigore che avrebbe portato il match in partita.
PETRONE: 6
Si rende pericoloso più volte, ma senza trovare il guizzo definitivo. Partita sufficiente
BORSANI: 6,5
Si muove molto bene e guadagna anche il calcio di rigore poi fallito da Scotti. Pericoloso in più frazioni, partita discreta.
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