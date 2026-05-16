Nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio, al PUMA House of Football, è andato in scena il match tra Milan Primavera e Torino, terminato 1-1. Dopo un match pieno di occasioni, i rossoneri di renna sono riusciti a trovare il pareggio grazie al gol di Perina al 9oesimo, conquistando un punto nell'ultimo match della regular season. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.