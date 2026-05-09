Nel pomeriggio è andata in scena Parma-Milan Primavera, 37ª e penultima giornata della regular season del campionato Primavera 1. I rossoneri, dopo essere stati in vantaggio di due gol, si sono dovuti arrendere ai padroni di casa, che hanno vinto 4-2 in rimonta. Alle reti di Balentien (5') e Zaramella (24'), i gialloblù hanno risposto con Tigani (34'), Mikolajewski (46'), D'Intino (65') e Cardinali (84'). Ecco, di seguito, il resoconto del match che si è giocato allo stadio 'Il Noce' di Noceto (PR). (qui le pagelle).