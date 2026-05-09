Il secondo tempo—
Neanche il tempo di iniziare il secondo tempo, che il Parma ha già ristabilito l'equilibrio grazie al gol di Mikolajewski: il polacco riceve sulla sinistra, sterza e calcia in porta, realizzando la rete del pareggio. Il Milan prova a scuotersi, ma all'65' i gialloblù di Corrent completano la rimonta dagli sviluppi di un calcio d'angolo: corner battuto corto, conlusione di Conde e palla che finisce sui piedi di D'Intino, bravo a uscire dalla mischia e piazzarla alle spalle di Bouyer. Un paio di minuti più tardi, Plazzotta non sfrutta un errore in disimpegno dei padroni di casa, che lo aveva mandato a tu per tu con Astaldi: il capitano si fa ipnotizzare dal portiere avversario e calcia largo. All'84', Cardinali, servito in profondità da un compagno, non sbaglia davanti a Bouyer: apre il piattone e piazza la palla sul secondo palo, mettendo il punto esclamativo alla remuntada del Parma.
Il Milan Primavera interrompe così la striscia di 7 risultati utili consecutivi, consegnandosi al Parma, che grazie a questo risultato vola, momentaneamente, al primo posto in classifica. I rossoneri di Giovanni Renna restano fermi al 12° posto a quota 48 punti e saranno impegnati sabato prossimo contro il Torino per l'ultimo appuntamento di questa stagione.
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