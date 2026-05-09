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Parma-Milan Primavera 4-2: la rimonta gialloblù condanna il Diavolo

Parma-Milan Primavera 4-2, il resoconto del match
Alle ore 15:00 si è giocata la partita del campionato Primavera 1 tra Parma e Milan: ecco il commento della gara
Redazione PM

Nel pomeriggio è andata in scena Parma-Milan Primavera, 37ª e penultima giornata della regular season del campionato Primavera 1. I rossoneri, dopo essere stati in vantaggio di due gol, si sono dovuti arrendere ai padroni di casa, che hanno vinto 4-2 in rimonta. Alle reti di Balentien (5') e Zaramella (24'), i gialloblù hanno risposto con Tigani (34'), Mikolajewski (46'), D'Intino (65') e Cardinali (84'). Ecco, di seguito, il resoconto del match che si è giocato allo stadio 'Il Noce' di Noceto (PR). (qui le pagelle).

Parma-Milan Primavera, il primo tempo

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Primo tempo ad alta intensità, che riflette perfettamente le filosofie delle due squadre: il Parma fa la partita, mentre il Milan si difende basso e prova a colpire in ripartenza. Il Diavolo la sblocca al 5' minuto proprio sugli sviluppi di un contropiede guidato da Balentien: l'esterno classe 2006 converge verso il centro del campo, il suo cross con il mancino non viene toccato da nessuno e il pallone finisce alle spalle di Astaldi. I padroni di casa provano a reagire, ma al 24' un'altra transizione porta al raddoppio dei rossoneri: coast to coast devastante, ancora di Balentien, che si fa cinquanta metri palla al piede e serve Zaramella al centro dell'area di rigore. L'attaccante scelto da mister Renna arriva con i tempi giusti e spinge il pallone in porta. I gialloblù accorciano le distanze al 32', grazie a un recupero palla alto e alla qualità di Tigani, che trova lo spazio per scatenare il destro e fulmina Bouyer con un tiro imparabile. Nei minuti finali della prima frazione di gioco i ritmi si abbassano e le squadre rientrano negli spogliatoi con un risultato che lascia ancora tutto aperto.

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Il secondo tempo

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Neanche il tempo di iniziare il secondo tempo, che il Parma ha già ristabilito l'equilibrio grazie al gol di Mikolajewski: il polacco riceve sulla sinistra, sterza e calcia in porta, realizzando la rete del pareggio. Il Milan prova a scuotersi, ma all'65' i gialloblù di Corrent completano la rimonta dagli sviluppi di un calcio d'angolo: corner battuto corto, conlusione di Conde e palla che finisce sui piedi di D'Intino, bravo a uscire dalla mischia e piazzarla alle spalle di Bouyer. Un paio di minuti più tardi, Plazzotta non sfrutta un errore in disimpegno dei padroni di casa, che lo aveva mandato a tu per tu con Astaldi: il capitano si fa ipnotizzare dal portiere avversario e calcia largo. All'84', Cardinali, servito in profondità da un compagno, non sbaglia davanti a Bouyer: apre il piattone e piazza la palla sul secondo palo, mettendo il punto esclamativo alla remuntada del Parma.

Il Milan Primavera interrompe così la striscia di 7 risultati utili consecutivi, consegnandosi al Parma, che grazie a questo risultato vola, momentaneamente, al primo posto in classifica. I rossoneri di Giovanni Renna restano fermi al 12° posto a quota 48 punti e saranno impegnati sabato prossimo contro il Torino per l'ultimo appuntamento di questa stagione.

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