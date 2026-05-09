Nel pomeriggio, allo stadio 'Il Noce' di Noceto (PR), è andato in scena il match tra Parma e Milan Primavera. I rossoneri cadono in casa della seconda della classe, che si impone per 4-2, rimontando il doppio vantaggio accumulato dai ragazzi di mister Renna nel primo tempo. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Pagelle Parma-Milan Primavera 4-2: Balentien di un’altra categoria (e si vede). Plazzotta cosa combini?
PAGELLE MILAN PRIMAVERA
Pagelle Parma-Milan Primavera 4-2: Balentien di un’altra categoria (e si vede). Plazzotta cosa combini?
È appena terminata Parma-Milan, sfida valida per la 37ª giornata del campionato Primavera 1: ecco le nostre pagelle
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