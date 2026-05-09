Parma-Milan Primavera 4-2, pagelle PianetaMilan | AC Milan News e ultime notizie (Credits Getty Images)

Nel pomeriggio, allo stadio 'Il Noce' di Noceto (PR), è andato in scena il match tra Parma e Milan Primavera. I rossoneri cadono in casa della seconda della classe, che si impone per 4-2, rimontando il doppio vantaggio accumulato dai ragazzi di mister Renna nel primo tempo. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.