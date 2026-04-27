Tomori: "Si appiccica a Boga, per arginarne gli sprazzi. Il risultato è una gara a metà tra chiusure e qualche incertezza posizionale". Voto 6
Gabbia: "Sozza lo grazia sulla spinta a David - lanciato in porta - al limite dell’area. L'unica potenziale pecca di una gara ordinata". Voto 6
Pavlović: "Sporco, quanto serve, nelle chiusure, alle quali alterna pure qualche buona percussione sulla sinistra". Voto 6,5
Saelemaekers: " Cambiaso gli rende la vita facile. Dopo un primo tempo tra luci e ombre, spacca la traversa sull’imbucata di Leão". Voto 6,5
Pagelle Milan-Juventus 0-0: Conceição manda ai matti Bartesaghi—
Fofana: "Lo spartito è lo stesso degli ultimi mesi: alle sgroppate in campo aperto dovrebbe aggiungere lucidità negli ultimi 20 metri". Voto 6. Dal 66' Ricci: "Entra e il Milan abbassa il baricentro". Voto 5,5
Modrić: "Fuori contesto come lo Champagne nel deserto. Non c'entra nulla con la nostra Serie A. Velocità di pensiero e tanta, tantissima tecnica. La miglior medicina agli sbadigli - diffusi - tra le tribune di san Siro". Voto 6,5. Dall'80' Jashari: "Non giudicabile". Senza voto
Rabiot: "Per distacco il più ispirato dei rossoneri: suo il primo "colpo" del match alla mezz’ora, con una bordata da fuori disinnescata da Di Gregorio. Implacabile in marcatura, non c'è Milan-Juve i cui i bianconeri non lo rimpiangano". Voto 6,5, migliore in campo
Bartesaghi: "Affannoso, incerto e leggero nei duelli fisici: Conceição lo manda ai matti. Come in occasione del gol annullato a Thuram, nato da un dribbling secco del portoghese ai suoi danni". Voto 5. Dal 46' Estupiñán: "Al netto di qualche disattenzione, decisamente più applicato del compagno". Voto 6
Pulisic: "Match in linea con il grigiore di un 2026, fin qui, catastrofico. Poche idee e quando prova a metterle in pratica si ritrova spesso isolato". Voto 5, peggiore in campo. Dall'61' Füllkrug: "Non incide". Voto 5,5
Leão: "Generoso e voglioso: Allegri gli chiede con insistenza di giocare largo e lui si danna, gravitando su e giù su tutto il fronte offensivo. Splendida la palla "sprecata" da Saelemakers. Poi cala, prima dell'ennesima uscita tra i fischi di 'San Siro', stavolta troppo severi". Voto 6. Dall'80' Nkunku: "Non giudicabile". Senza voto
Mister Allegri: "Supera il crash test bianconero disegnando un Milan compatto e sul pezzo. Una novità rispetto all'ultimo mese. Alla fine, gli episodi (pochissimi) non girano dalla sua parte, ma il vantaggio sulla Juve resta intatto". Voto 6.
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