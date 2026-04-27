Tomori : "Si appiccica a Boga, per arginarne gli sprazzi. Il risultato è una gara a metà tra chiusure e qualche incertezza posizionale". Voto 6

Saelemaekers : " Cambiaso gli rende la vita facile. Dopo un primo tempo tra luci e ombre, spacca la traversa sull’imbucata di Leão". Voto 6,5

Fofana : "Lo spartito è lo stesso degli ultimi mesi: alle sgroppate in campo aperto dovrebbe aggiungere lucidità negli ultimi 20 metri". Voto 6 . Dal 66' Ricci : "Entra e il Milan abbassa il baricentro". Voto 5,5

Modrić : "Fuori contesto come lo Champagne nel deserto. Non c'entra nulla con la nostra Serie A. Velocità di pensiero e tanta, tantissima tecnica. La miglior medicina agli sbadigli - diffusi - tra le tribune di san Siro". Voto 6,5 . Dall'80' Jashari : "Non giudicabile". Senza voto

Bartesaghi : "Affannoso, incerto e leggero nei duelli fisici: Conceição lo manda ai matti. Come in occasione del gol annullato a Thuram, nato da un dribbling secco del portoghese ai suoi danni". Voto 5 . Dal 46' Estupiñán : "Al netto di qualche disattenzione, decisamente più applicato del compagno". Voto 6

Pulisic : "Match in linea con il grigiore di un 2026, fin qui, catastrofico. Poche idee e quando prova a metterle in pratica si ritrova spesso isolato". Voto 5, peggiore in campo . Dall'61' Füllkrug : "Non incide". Voto 5,5

Leão: "Generoso e voglioso: Allegri gli chiede con insistenza di giocare largo e lui si danna, gravitando su e giù su tutto il fronte offensivo. Splendida la palla "sprecata" da Saelemakers. Poi cala, prima dell'ennesima uscita tra i fischi di 'San Siro', stavolta troppo severi". Voto 6. Dall'80' Nkunku: "Non giudicabile". Senza voto