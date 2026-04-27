Tomori: "Chiusura strappa applausi su Boga in area di rigore. Efficace al punto giusto". Voto 6.
Gabbia: "Ha il compito d’impostare dalle retrovie, intelligente quando mette in fuorigioco Thuram sul gol annullato della Juve. Ferma David in volata". Voto 6.
Pavlović: "Allegri gli chiede sempre di spingere ma contro la Juve utilizza un atteggiamento più prudente". Voto 6.
Saelemaekers: "Sfida intensa e fisica con Cambiaso, sul destro ha la palla gol più ghiotta del match e colpisce la traversa piena". Voto 6,5
Pagelle Milan-Juventus 0-0: Bartesaghi, una partita da incubo—
Fofana: "Prova la conclusione da posizione defilata ma colpisce solo l’esterno della rete. Corre tanto per il gruppo e alla fine chiede la sostituzione". Voto 5,5. Dal 66' Ricci: "Allegri gli chiede maggiore ordine a centrocampo e lui esegue. In fase offensiva però non si affaccia quasi mai". Voto 6.
Modrić: "Il controllo del pallone è la sua vera arte. Prova a dare ritmo alla manovra ma non tutti i compagni lo assecondano. Brutto lo scontro di testa con Locatelli, esce tra gli applausi". Voto 6,5, migliore in campo. Dall'80' Jashari: "Non giudicabile". Senza voto
Rabiot: "Ci pensa il francese alla mezz'ora a spezzare la noia con un tiro centrale parato da Di Gregorio. Ma pure lui tende a rallentare piuttosto che spingere a tutto gas". Voto 6
Bartesaghi: "Partita da incubo. In difesa lascia parecchio a desiderare. Prende giallo per fallo su David e Conceição scappa via troppe volte. Allegri lo toglie all’intervallo". Voto 5. Dal 46' Estupiñán: "Poche volte si accende, Conceição è difficile da marcare e ci casca pure lui prendendo giallo". Voto 5,5
Pulisic: "Ancora inoffensivo e bloccato mentalmente. Altra partita insufficiente". Voto 4,5, peggiore in campo. Dall'61' Füllkrug: "Allegri vuole più peso in area ma il suo contributo è di bassa entità". Voto 5
Leão: "Non c’è feeling con Pulisic, i due s’ignorano più volte. L’unico spunto positivo è il suggerimento per Saelemaekers in area. Ormai due mesi senza segnare". Voto 5. Dall'80' Nkunku: "Non giudicabile". Senza voto
Mister Allegri: "Un punticino per l’obiettivo Champions. Poca intensità nel gioco ma il traguardo è sempre più vicino". Voto 6.
© RIPRODUZIONE RISERVATA