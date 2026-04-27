Gabbia : "Ha il compito d’impostare dalle retrovie, intelligente quando mette in fuorigioco Thuram sul gol annullato della Juve. Ferma David in volata". Voto 6 .

Saelemaekers: "Sfida intensa e fisica con Cambiaso, sul destro ha la palla gol più ghiotta del match e colpisce la traversa piena". Voto 6,5