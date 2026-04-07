Le pagelle di Napoli-Milan 1-0, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Napoli-Milan, i voti di Tuttosport: Anguissa spegne un piccolo Rabiot
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Pagelle Napoli-Milan, i voti di Tuttosport: Anguissa spegne un piccolo Rabiot
Le pagelle di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola
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