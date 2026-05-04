Gabbia: "Fatica molto a reggere l’urto del Sassuolo". Voto 5,5
Pavlović: "Ultimo ad arrendersi, unico a cercare qualche assalto temerario". Voto 6, migliore in campo
Saelemaekers: "Cerca di limitare Laurientè". Voto 5,5. Dal 59' Loftus-Cheek: "Si ricorda soprattutto per la simulazione in area avversaria che gli costa un cartellino". Voto 5
Pagelle Sassuolo-Milan 2-0: Pulisic, chi l'ha visto? Fischi per Leão—
Fofana: "La precisione nei passaggi è da giocatore di una categoria inferiore". Voto 5,5. Dal 59' Pulisic: "Si vede poco". Voto 5
Jashari: "Perde palla sul pressing di Thorstvedt. Non si riprende più". Voto 5. Dal 66' Ricci: "Difficile fare bene, ma un minimo di più era lecito attenderselo". Voto 5
Rabiot: "Sfiora la sufficienza". Voto 5,5
Estupiñán: "Qualche errore tecnico di troppo, poca incisività nel difendere". Voto 5
Leão: "Sua l’unica vera occasione del Milan. Fischiato, ma non demerita più di altri". Voto 5,5. Dal 59' Giménez: "Non che sia davvero pericoloso, ma almeno ci prova". Voto 5,5
Nkunku: "Meglio da esterno nel 4-4-1 di fine primo tempo che da punta". Voto 5,5. Dal 46' Athekame: "Messo in mezzo nell’azione che porta al raddoppio del Sassuolo". Voto 5,5
Mister Allegri: " Un altro ritorno amaro in casa del Sassuolo, club che portò in Serie B". Voto 5.
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