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Pagelle Sassuolo-Milan, i voti di Tuttosport: Maignan ha colpe sul secondo gol

Le pagelle di 'Tuttosport' per Sassuolo-Milan 2-0 della Serie A 2025-2026
Le pagelle di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Ecco le pagelle di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri al 'Mapei Stadium' e terminata 2-0 per i neroverdi, di 'Tuttosport' oggi in edicola.

Maignan: "Il gol di Berardi è un classico, ma è difficile da intercettare. Laurienté però lo buca sul suo palo". Voto 5

Tomori: "Maresca sarà anche puntiglioso, ma due cartellini gialli in 24 minuti sono troppo gravi". Voto 4, peggiore in campo

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Gabbia: "Fatica molto a reggere l’urto del Sassuolo". Voto 5,5

Pavlović: "Ultimo ad arrendersi, unico a cercare qualche assalto temerario". Voto 6, migliore in campo

Saelemaekers: "Cerca di limitare Laurientè". Voto 5,5. Dal 59' Loftus-Cheek: "Si ricorda soprattutto per la simulazione in area avversaria che gli costa un cartellino". Voto 5

Pagelle Sassuolo-Milan 2-0: Pulisic, chi l'ha visto? Fischi per Leão

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Fofana: "La precisione nei passaggi è da giocatore di una categoria inferiore". Voto 5,5. Dal 59' Pulisic: "Si vede poco". Voto 5

Jashari: "Perde palla sul pressing di Thorstvedt. Non si riprende più". Voto 5. Dal 66' Ricci: "Difficile fare bene, ma un minimo di più era lecito attenderselo". Voto 5

Rabiot: "Sfiora la sufficienza". Voto 5,5

Estupiñán: "Qualche errore tecnico di troppo, poca incisività nel difendere". Voto 5

Leão: "Sua l’unica vera occasione del Milan. Fischiato, ma non demerita più di altri". Voto 5,5. Dal 59' Giménez: "Non che sia davvero pericoloso, ma almeno ci prova". Voto 5,5

Nkunku: "Meglio da esterno nel 4-4-1 di fine primo tempo che da punta". Voto 5,5. Dal 46' Athekame: "Messo in mezzo nell’azione che porta al raddoppio del Sassuolo". Voto 5,5

Mister Allegri: " Un altro ritorno amaro in casa del Sassuolo, club che portò in Serie B". Voto 5.

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