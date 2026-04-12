Le pagelle di Milan-Udinese 0-3 partita valida per la 32^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Prestazione difficile da giustificare quella della squadra di Allegri che ha giocato male in attacco e in difesa dal primo all'ultimo minuto: pochi spunti in avanti e tanti buchi lasciati nella retroguardia rossonera. Il Milan ha subito tre gol che sarebbero potuti essere tranquillamente 5-6. Il quotidiano torinese boccia quasi tutti i giocatori del Milan. Vediamo.