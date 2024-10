Morte del figlio di Serginho, la moglie: “Buttate le sigarette elettroniche” | VIDEO

La moglie di Serginho è tornata a parlare della morte del figlio Diego. Lo ha fatto sui social con un video di denuncia. Ascolta qui

In un post su Instagram, Lia Paiva, moglie dell'ex Milan Serginho, ha raccontato la tragica morte del figlio Diego, avvenuta lo scorso 7 agosto. Il 20enne era scomparso dopo un'infezione batterica che, partendo dalla spalla, si era diffusa in tutto il corpo, provocando il collasso dei polmoni. Due mesi dopo la scomparsa, Lia ha voluto lanciare un messaggio contro l'uso del vape, che avrebbe aggravato la situazione del figlio: "Non fumate questa roba, perché uccide"