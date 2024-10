Milan Futuro-Legnago, Bonera: “Espulsione inventata su Ballo-Touré” | PM Video

Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Legnago Salus

Nella giornata odierna il Milan Futuro ha perso 3-1 contro il Legnago Salus, squadra all'ultimo posto nella classifica di Serie C. Il tecnico Daniele Bonera ha parlato in conferenza stampa al termine del match per commentare quanto accaduto. Ecco il video del nostro Stefano Bressi