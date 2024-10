Orsato: “Alla prima a San Siro ammonii Maldini e mi disse …” | VIDEO

Daniele Orsato, ex arbitro di Serie A, ha ricordato il suo esordio a San Siro, quando ha rifilato un'ammonizione a Paolo Maldini del Milan

Daniele Orsato, ex arbitro di Serie A e anche a lungo internazionale, è intervenuto al 'Festival dello Sport', evento organizzato - come ogni anno - da 'La Gazzetta dello Sport' a Trento. Per l'occasione, l'ex direttore di gara della sezione A.I.A. di Schio (VI) ha ricordato il suo esordio a San Siro, quando ha rifilato un'ammonizione a Paolo Maldini del Milan. Ecco, dunque, il video con le sue dichiarazioni