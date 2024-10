Milan, Capello: “Ai miei tempi era chiaro chi dovesse tirare i rigori” | VIDEO

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, è tornato sui rigori sbagliati in casa della Fiorentina al 'Festival dello Sport'. Il video

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, è intervenuto al 'Festival dello Sport', evento organizzato come ogni anno a Trento da 'La Gazzetta dello Sport'. Nella conferenza dedicata al suo Diavolo, il 'Milan degli Invincibili', 'Don Fabio' è tornato a parlare dei rigori sbagliati in casa della Fiorentina da Theo Hernández e Tammy Abraham. Ecco, dunque, nel video le sue dichiarazioni sul tema