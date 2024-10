Milan, Capello: “Certi giocatori si accontentano. Come uno con la L” | VIDEO

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato al 'Festival dello Sport'. Nessun nome, ma un indizio forte per una critica a Rafa Leao

Fabio Capello, ex allenatore del Milan negli anni Novanta, ha parlato al 'Festival dello Sport', evento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport' come ogni anno a Trento, nell'ambito della conferenza sul 'Milan degli Invincibili'. Nessun nome, ma un indizio forte per una critica a Rafael Leao nelle parole di 'Don Fabio'. Guarda il video