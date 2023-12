Ritiro Chiellini: i momenti più belli con la maglia della Juventus | VIDEO

Giorgio Chiellini, classe 1984, ex difensore di Juventus e Nazionale Italiana, ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Una carriera al top

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, ha annunciato ieri il suo ritiro dal calcio giocato: ha concluso, dunque, la sua carriera indossando la maglia dei Los Angeles FC nella Major League Soccer statunitense. Con la 'Vecchia Signora', però, Chiellini ha giocato ben 17 stagioni, per un totale di 561 gare, con 36 gol all'attivo e 19 trofei vinti. Nell'attesa di rientrare in bianconero magari in veste dirigenziale, ecco, in questo video amarcord di 'GazzettaTV', i momenti più belli di 'Chiello' con la Juve