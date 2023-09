Tutte le volte che un derby Inter-Milan ha deciso lo Scudetto | VIDEO

Il derby tra Inter e Milan è uno dei capisaldi della Serie A italiana. Spesso la stracittadina meneghina è risultata decisiva per il titolo

La sfida tra Inter e Milan è un caposaldo del campionato di Serie A. In questo video della redazione di 'GazzettaTV', dunque, vediamo tutte le volte in cui il derby di Milano è stato di fondamentale importanza per decretare, poi, i Campioni d'Italia a fine stagione. Spoiler: contiene la girata di Olivier Giroud!