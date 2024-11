I 50 anni di Del Piero e la sua ultima partita con la Juventus | VIDEO

Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus, ha compiuto ieri 50 anni. Nel 2012 giocò la sua ultima partita in bianconero. E segnò così

Il 13 maggio 2012 Alessandro Del Piero - che ha festeggiato proprio ieri 50 anni - ha giocato e segnato nella sua ultima partita per la Juventus durante la partita allo 'Stadium' contro l'Atalanta: in totale 705 partite con la maglia bianconera e 289 gol. Ecco l'ultimo in questo video