Milan, tutti i giocatori balcanici in rossonero prima di Jovic | VIDEO

Il Milan ha preso Luka Jovic come ultimo colpo del suo calciomercato estivo. L'attaccante serbo, classe 1997, è arrivato a titolo definitivo dalla Fiorentina: ha firmato fino al 30 giugno 2024, con opzione, però, per le successive tre stagioni. Ma voi ricordate chi sono stati gli altri giocatori balcanici, prima di Jovic, a vestire la maglia rossonera? Eccoli tutti in questo video della redazione di 'GazzettaTV'