Classifica marcatori del derby di Milano: comanda Shevchenko | VIDEO

Andriy Shevchenko, con 14 reti, comanda la classifica marcatori di tutti i tempi del derby di Milano. Ecco chi c'è dietro l'ucraino ex Milan

Andriy Shevchenko, classe 1976, ex attaccante del Milan dal 1999 al 2006, e, successivamente, nella stagione 2008-2009, guida la classifica marcatori di tutti i tempi del derby di Milano contro l'Inter. Dei 175 gol segnati in maglia rossonera in 322 partite, Sheva ne ha messi a segno 14 contro i nerazzurri tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. In questo video di 'GazzettaTV' vediamo chi insegue Shevchenko. Può insidiarlo soltanto ancora un giocatore in attività