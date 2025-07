29 agosto 2010, Milan-Lecce 4-0: il primo Diavolo di Allegri | VIDEO

Ecco come giocò il primo Milan di Massimiliano Allegri, quasi 15 anni fa, alla sua prima partita ufficiale sulla panchina rossonera. Il video

Era il 29 agosto del 2010 e si giocava Milan-Lecce a 'San Siro', prima giornata di quello che poi si rivelerà un campionato trionfale per i rossoneri, chiuso con la vittoria dello Scudetto. La partita finì 4-0 con la doppietta di Pato e le reti di Thiago Silva e Filippo Inzaghi, ma quello fu soprattutto l'esordio sulla panchina del Diavolo per Massimiliano Allegri. Quale fu l'undici titolare schierato dall'allenatore livornese? Per scoprirlo guarda questo estratto-video de 'La Tripletta', il podcast de 'La Gazzetta dello Sport'