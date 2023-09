Pallone d’Oro 1993 a Baggio: le migliori giocate del Divin Codino | VIDEO

Roberto Baggio vinse il Pallone d'Oro nel 1993: all'epoca militava nella Juventus. Ecco le sue migliori giocate di quell'anno in questo video

Roberto Baggio, ex attaccante anche del Milan per due stagioni (1995-1997), vinse il Pallone d'Oro nel 1993: all'epoca militava nella Juventus. Per tanto tempo fu l'ultimo italiano a vincerlo, prima di cedere il primato nel 2006 a Fabio Cannavaro, altro juventino. Ecco, dunque, le migliori giocate di quell'anno del Divin Codino in questo video