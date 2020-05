Coronavirus – Serie A, playoff per finire la stagione? E il Milan … | News

MILAN NEWS – Ieri, in un comunicato, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha annunciato lo stop alle manifestazioni sportive fino al prossimo 14 giugno. Già abortita, pertanto, l’ipotesi della ripartenza del campionato di Serie A 2019-2020 il 13 dello stesso mese.

La Serie A fatica a ripartire per via delle difficoltà a trovare un accordo condiviso sul protocollo sanitario e, al momento, la data più probabile per la ripresa delle ‘ostilità’ è il 20 giugno. Considerato, però, che la UEFA ha chiesto di concludere i tornei nazionali rimasti sospesi entro il 3 agosto, va da sé che difficilmente si riusciranno a disputare le 12 giornate che restano, più alcuni recuperi, per concludere la stagione.

Senza dimenticare che, in ballo, ci sono anche le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia. Per questo, adesso, è tornata ‘calda’ l’ipotesi dei playoff. La FIGC, che già aveva preso in esame questa possibilità lo scorso mese di marzo, starebbe pensando ad un format che prevede dieci squadre coinvolte, anziché dodici, come si pensava in un primo momento. Le prime quattro, Juventus, Lazio, Inter ed Atalanta, sicure di entrare nella prossima Champions League, si giocherebbero lo Scudetto.

Roma e Napoli (che andrebbero comunque in Europa League) sarebbero tagliate fuori dalla contesa. Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spal e Brescia, al contrario, giocherebbero i playout per non retrocedere. Le partite si giocherebbero tutte negli impianti sportivi del centro-sud, nelle zone a minor rischio contagio da coronavirus. Progetto non semplice da attuare e che, forse, potrebbe trovare l’opposizione di diverse società.

Il Milan, in questo caso, cosa farebbe? Tagliato fuori da qualsiasi gioco, il Diavolo di fatto concluderebbe anticipatamente la sua stagione sportiva, eccezion fatta per la disputa della semifinale di ritorno di Coppa Italia, a Torino, contro la Juventus, e, eventualmente, la finalissima dello stadio 'Olimpico' di Roma. In base, poi, al criterio che verrebbe utilizzato per la cristallizzazione della classifica del campionato, i rossoneri si giocherebbero un posto ai preliminari di Europa League con Parma e Hellas Verona.