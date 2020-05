Spadafora: “Ripresa allenamenti di squadra e Serie A, vi spiego tutto”

NEWS MILAN – Il Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora ha parlato su Rete 4 della ripresa degli allenamenti di squadra ed in generale della riapertura dei vari centri sportivi.

“Il 18 maggio ripartono gli allenamenti degli sport di squadra, ma mantenendo le distanze. Diversi, dunque, dai tradizionali, almeno per due settimane”.

Ripresa Serie A il 13 giugno? Ecco la risposta di Spadafora: “Lunedì dovevano riprendere gli allenamenti sulla base di un protocollo di un mese fa proposta da Lega Calcio e FIGC. Oggi la Lega dice che ha difficoltà ad attuarlo, per il fatto che le squadre vanno in auto-isolamento. Era una loro proposta. Ma per lunedì non ci sono le strutture per auto-isolarsi. Di fatto lunedì ripartono gli sport di squadra”.

Ancora sulla ripresa del campionato: “Se la FIGC ritiene che non ci siano le condizioni di auto-isolamento, si adattino le regole, per noi va bene, purché rispettino le regole minime di distanziamento. Quarantena singola o di squadra in caso di positivo? Con l’evoluzione dei prossimi 10 giorni, se la curva del contagio lo consente, massima disponibilità a rivedere questa regola. L’importante è che le regole attuali si rispettino”.

“Tutti i centri sportivi potranno riaprire dal 25 maggio. Il protocollo previsto non è rigido o irrealizzabile, ma sono legate al distanziamento e altre piccole cose per ricominciare in sicurezza. Molte strutture hanno avuto danni enormi, e ci sarà a disposizione un fondo perduto per riprendere gli incassi persi per tre mesi di chiusura”.

