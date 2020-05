Milan, Pioli: “Vi racconto gli allenamenti a distanza con i rossoneri”

NEWS MILAN – Il tecnico del Milan, Stefano Pioli e il coach della Pallacanestro Olimpia Milano, Ettore Messina, sono stati protagonisti di una video chat dal tema “Gestire un team a distanza“. Queste le dichiarazioni rilasciate da mister Pioli sull’emergenza coronavirus:

“Abbiamo fatto scegliere ai nostri ragazzi dove trascorrere questo periodo delicato e alcuni giocatori stranieri si sono trasferiti nel loro paese. Chi è andato fuori dall’Italia ha trovato una situazione diversa dalla nostra a Milano e ha avuto la fortuna di potersi allenare. Io e il mio staff all’inizio abbiamo stabilito un programma senza sapere quando potevamo ripartire, scoprendo l’utilità di piattaforme web che ci hanno permesso di lavorare sei giorni alla settimana”.

Ancora sugli allenamenti: “Abbiamo miscelato i gruppi in modo che tutti i ragazzi si potessero interfacciare e i primi minuti di ogni riunione video li abbiamo dedicati al dialogo per tenere vivo il rapporto tra di noi e approfondire la conoscenza di diverse situazioni. Mai un giocatore di calcio è rimasto chiuso in casa per due mesi filati”.

Queste invece le parole di Ettore Messina, coach della Pallacanestro Olimpia Milano: “Come allenatore hai due squadre quella formata dai giocatori e quella degli altri collaboratori. Con gli altri allenatori, ci siamo riuniti via video almeno tre volte alla settimana e sfruttato anche un’opportunità unica, quella di analizzare davvero una grande quantità di giocatori. E’un lavoro che di solito si fa a fine stagione, un po’ affrettando i tempi, invece questa volta abbiamo potuto spaccare il capello in quattro, come avviene nella NBA perché lì hanno più tempo e staff più ampi”.

