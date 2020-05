Krause (BILD): “Dentro Rangnick fuori Maldini? Ecco la verità”

NEWS MILAN – Il Milan e la Germania potrebbero essere più ‘vicini’ di quanto si pensi. Da quando si parla di Ralf Rangnick, abbiamo stretto i rapporti con un noto giornalista tedesco, Stefan Krause, corrispondente della ‘BILD‘ per il RB Lipsia. In una lunga intervista esclusiva ai microfoni di ‘PianetaMilan.it‘ ci ha parlato di Ralf Rangnick e delle possibilità che arrivi in rossonero, scalzando Paolo Maldini.

Relativamente ai ruoli che occuperà al Milan, si è parlato di allenatore e direttore sportivo. Ecco la spiegazione di Krause: “Qualsiasi tifoso in Germania conosce Rangnick. E sa che lui ha tanta consapevolezza di sé stesso, vero, ma anche moltissima conoscenza del calcio. Se adesso dovesse andare in un club come il Milan, dovreste dargli respiro e possibilità di lavorare”.

“E ciò significa che qualcuno all’interno della società rossonera dovrà andare via. Chiunque conosce Maldini, che è stato un grande calciatore. Ma, come dirigente, manca in termini di esperienza e successo. Posso immaginare che Rangnick ama avere il pieno controllo dell’intero club“.

Ancora sul doppio ruolo di Rangnick: “È ancora interessato al lavoro. Sia come allenatore, sia come direttore sportivo. Per questo lui vuole portare con sé persone che lo conoscono, così può ricoprire entrambi gli incarichi. Enfatizza il fatto che ha abbastanza esperienza per fare questo e quindi ha bisogno di libertà nell’intera area sportiva per avere successo”. Sul futuro di Nagelsmann al Milan, Krause invece ha rivelato >>>