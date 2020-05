Comunicato ufficiale – Lega Serie A: “Riprendere il campionato il 13 giugno”

SERIE A NEWS – La Lega Serie A, che oggi si è riunita in Assemblea, logicamente in video-conferenza, ha emesso una nota ufficiale, indicando la data per la ripresa del massimo campionato. Questo il comunicato della Lega Calcio:

“L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita oggi con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza. La Lega Serie A ribadisce, nel rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021, la necessità del rispetto delle scadenze di pagamento previste dai contratti per mantenere con gli stessi un rapporto costruttivo. Per quanto riguarda la ripresa dell’attività sportiva è stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato“.

“L’Assemblea ha inoltre indicato il Dott. Nanni della Società Bologna per rappresentare nella Commissione Medico-Scientifica della FIGC le istanze delle Società, che saranno previamente informate in sede assembleare”. POCO PRIMA AVEVA PARLATO IL MINISTRO VINCENZO SPADAFORA: ECCO LE SUE DICHIARAZIONI >>>