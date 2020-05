Scaroni: “Qualche contagiato nel Milan. Ibrahimovic vuole tornare”

NEWS MILAN – Le dichiarazioni di Paolo Scaroni, nel corso di WarRoom, il format web di Roma InConTra. Il Presidente del Milan ha parlato di Ibrahimovic, ma anche e soprattutto di alcuni contagiati al coronavirus tra i calciatori, senza svelare chi siano.

“Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione, ma Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene. Milanello è aperto e noi abbiamo già ripreso ad allenarci, mantenendo le distanze. Ci stiamo incamminando verso la ripartenza”.

Scaroni sulla convivenza con il Covid-19 per il calcio: “Dobbiamo abituarci a convivere con il virus e questo vale anche per il calcio. Non è possibile stare fermi fino al contagio zero. In fondo possiamo adottare la formula tedesca che prevede che chi è malato vada in quarantena mentre gli altri continuano“.

Infine su Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato: "Credo che Ibrahimović voglia tornare a giocare".