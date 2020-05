Coronavirus – Fidanzata Dybala: “Non siamo sicuri al 100%, vi spiego”

ULTIME NEWS – Le dichiarazioni di Oriana Sabatini, compagna di Paulo Dybala, circa la positività dell’argentino al coronavirus dopo 40 giorni dal primo tampone. Ai microfoni dell’emittente argentina Canal 9, la Sabatini riferisce che l’attaccante della Juventus non ha ancora gli ultimi risultati.

“Ovviamente non sappiamo da dove sono arrivate le notizie, da noi non sono uscite e così come abbiamo raccontato la nostra positività, con calma diremo la nostra negatività”. Sulle sue condizioni di salute, ha invece dichiarato: “A me il test è risultato negativo. Non siamo ancora sicuri al 100% – riferisce la fidanzata di Dybala – non vogliamo parlare e ci confermeranno la notizia appena avranno informazioni. Siamo in attesa come gli altri”. Intanto emerge una possibilità clamorosa per concludere la Serie A come successo in Ligue 1 >>>

